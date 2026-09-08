The Legend of Zelda: Ocarina of Time verrà lanciato su Nintendo Switch 2 a novembre

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Quando Nintendo ha annunciato che avrebbe ospitato un Nintendo Direct incentrato su The Legend of Zelda prima di una mostra principale e più generale il giorno seguente, è diventato subito chiaro che avremmo sentito parlare di più dell'edizione Switch 2 di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Non sorprende che, dopo qualche altro annuncio a livello di franchise, il prossimo gioco sia apparso, con Eiji Aonuma che ha presentato il progetto, mostrando la grafica lucida e nuova e un sacco di gameplay dalla Foresta Kokiri, dal villaggio circostante, e tutto prima che Link si recasse sul Grande Albero Deku per la prima esperienza di dungeon.

Il gameplay ha presentato molte delle funzionalità moderne e nuove che questa versione del gioco leggendario offrirà, non ultimo una telecamera gratuita con levetta destra, nuove schermate dell'inventario, dialoghi aggiuntivi e anche un pulsante dedicato per il salto.

Dopo tutto questo, alla fine siamo stati portati nel Campo di Hyrule, che ora ha erba vera, con geografia aggiuntiva più complessa che include pietre di passaggio su cui Link deve saltare per attraversare il fiume. E dato che il Campo di Hyrule può essere uno spazio aperto piuttosto grande, ora c'è una nuova meccanica di 'sprint' su A, che dovrebbe risparmiare a Link la necessità di rotolare ovunque...

A questo si aggiungono i controlli di movimento simili a quelli della versione 3DS del gioco, per mirare la Fionda Fatata, per esempio. C'è persino un ciclo giorno/notte che procede continuamente ovunque tu sia, inoltre il giocatore può canticchiare nel microfono della Switch 2 per far suonare la melodia da Link sulla sua Ocarina - o persino giocare al nuovo giocattolo Ocarina per lo stesso effetto. Inoltre, aspettati un obiettivo aggiuntivo di Threads of Time in cui dovrai completare un arazzo per aggiungere un arazzo narrativo in più. Se tutto questo non bastasse, aspettati cinematiche completamente doppiate, comprese le Navi.

Ma non è stato tutto, poiché Nintendo ha presto concluso il Direct confermando quando giocheremo The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Switch 2. La data precisa è fissata per il 5 novembre e, per quanto riguarda il prezzo del progetto, i dati inizialmente trapepati e ora rimossi dall'eShop australiano affermano che rifletteranno le esperienze più accessibili recenti su Switch 2, con un prezzo più ragionevole a £49.99/$59.99.

Quindi, tenendo tutto questo a mente, riuscirai a prendere una copia di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 questo novembre?