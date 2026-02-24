The Legend of Zelda riceve una nuova collezione di giocattoli per armi grandi quanto il palmo della mano

HQ

The Legend of Zelda festeggia il suo 40° anniversario quest'anno, e anche se non avremo un nuovo gioco a breve né il film prima del 2027, ci sono comunque modi in cui i fan possono mostrare il loro amore per il loro spacatore silenzioso preferito. Recentemente, una nuova collezione di giocattoli per armi è arrivata nei negozi di tutto il Giappone.

La Collezione Armi di The Legend of Zelda presenta nove giocattoli da collezione che si adattano perfettamente al palmo della mano. Sono: la Spada Maestra, lo Scudo Hylian, la Spada Reale a Due Mani, la Grande Spada degli Zora, il Coltello Cloisonné, l'Arco di Steller, il Rompimassi, la Lancia a Scaglie Leggere e una rara versione guainata della Spada Maestra.

Sono disponibili con la gomma nelle caramelle giapponesi, così come in altri negozi. Online potresti riuscire a procurarti una di queste armi all'estero, ma puoi essere sicuro, come con qualsiasi prodotto disponibile solo in una regione specifica, che i scalper faranno esplodere questi prezzi.

