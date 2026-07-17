The Legend of Zelda riceverà una collezione di giocattoli da Hasbro

HQ

Il 30 aprile segna la prima mondiale del film di Zelda e, come probabilmente potete immaginare, sarà lanciato con grandi campagne pubblicitarie e tantissimo merchandising. Ora sembra che quest'ultima categoria includerà una collezione di giocattoli di Hasbro.

In un comunicato stampa su Business Wire, ora possiamo leggere che Hasbro ha "annunciato una nuova partnership di licenza con Nintendo per creare prodotti basati sul popolare franchise di The Legend of Zelda." La partnership è confermata già nel 2027, e non dovremo aspettare molto per vedere le prime prove concrete, poiché possiamo aspettarci con interesse "le prime rivelazioni di tre figure in scala 6 pollici al San Diego Comic-Con (23-26 luglio 2026)."

Billy Lagor è il responsabile dei giocattoli e dei giochi da tavolo di Hasbro, e ha dichiarato in una dichiarazione:

"Per decenni, il franchise di The Legend of Zelda ha affascinato i fan grazie al suo profondo lore, ai personaggi indimenticabili e al duraturo senso di scoperta. Combinando la narrazione iconica di Nintendo con la leadership di Hasbro nell'azione e nel role-play, offriamo giocattoli che invitano i fan a giocare, esplorare e creare le proprie avventure epiche."

Detto ciò, tutto quello che possiamo fare è aspettare. Supponiamo che i primi tre personaggi menzionati sopra che saranno protagonisti siano Link, Zelda e Ganondorf, ma ovviamente potrebbe essere qualcosa di completamente diverso.