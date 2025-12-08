The Lego Batman Movie star vuole fare un altro film

HQ

Scegliere di riportare in primo piano il Batman più campy e ottimista, The Lego Batman Movie è stato una ventata d'aria fresca quando è uscito nel 2017. Will Arnett che doppia il personaggio ci ha portato molta gioia, e sembra che sia pronto a tornare a giocare in Lego Batman ogni volta che dovrà rimettere il cappuccio e il mantello.

"Mi piacerebbe fare più Lego Batman. Amo Lord e Miller. Quei ragazzi sono i migliori," ha detto Arnett a Variety in una recente intervista. "È stato davvero un periodo divertente della mia vita, girare quei film — The Lego Movie e Lego Batman — con quei ragazzi e Chris McKay. Ho fatto alcune delle mie risate più grandi con quei ragazzi mentre cercavamo di scoprire il personaggio. Ne ho già parlato negli anni, ma una volta ci siamo fatti una risata in cabina mentre leggevamo quella battuta e inventavamo queste scene in cui Chris Miller ha dovuto uscire dalla stanza, e Phil era in ginocchio. Stavamo morendo davvero."

Chris Miller e Phil Lord sono piuttosto impegnati a lavorare al finale di Spider-Verse in questo momento, insieme a Project Hail Mary con Ryan Gosling, che uscirà il prossimo marzo. Forse, una volta usciti entrambi i film, potremo vederli tornare nei Lego, anche se con l'accordo tra Warner e Netflix all'orizzonte, non sappiamo quale sarà il futuro del franchise.