The Life of a Showgirl di Taylor Swift ha avuto il più grande weekend di apertura della sua carriera

E' passato un po' di tempo da quando Taylor Swift ha lanciato l'album The Life of a Showgirl e ora abbiamo un'idea di come è andata la collezione. Nel Regno Unito, le classifiche ufficiali hanno rivelato che non solo è il suo 14° album al numero 1, ma ha portato alla sua più grande settimana di apertura della sua carriera. Sì, della carriera di Taylor Swift.

In totale, nella sua prima settimana The Life of a Showgirl ha venduto ben 423.000 unità nel solo Regno Unito, che come punto di riferimento è circa il 33% in più rispetto a The Tortured Poets Department raggiunto di recente quando ha raggiunto circa 270.000 unità. Non è stato il più grande lancio di album nel Regno Unito fino ad oggi, poiché Divide Ed Sheeran continua a detenere quel record spedendo un mega 672.000 unità nella sua prima settimana.

Tuttavia, essendo questo il suo 14° album numero 1, ora pareggia con The Rolling Stones e ha superato Elvis, mostrando il tipo di compagnia che la popstar ora mantiene. Ha bisogno di un altro album numero 1 per entrare a far parte del trono del Regno Unito, attualmente mantenuto da The Beatles e Robbie Williams, anche se è in sua compagnia essendo l'artista più veloce a raggiungere questo livello di successo.

Per quanto riguarda alcuni degli altri dischi che l'album ha distrutto, ha avuto il maggior numero di download nella prima settimana dell'anno, il maggior numero di stream di album nel Regno Unito in una settimana di sempre, ed è diventato l'album in vinile più venduto in questo secolo. Chiaramente, mentre i videogiochi stanno lottando sempre di più con il loro divario fisico-digitale, la musica continua a operare in un clima più equilibrato.

