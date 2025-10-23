HQ

Quando ho scritto che The Lonesome Guild non ha nulla da invidiare a The Legend of Zelda (almeno, i classici e le puntate moderne co-sviluppate da Grezzo ) o Tunic, lo intendevo con tutto il peso e tutte le conseguenze che potete immaginare. C'è un sacco di fascino e personalità in questa storia, e c'è anche un livello di design dell'ambientazione, dei personaggi e della narrazione che, onestamente, pochissimi titoli (anche in AAA) possono eguagliare oggi.

The Lonesome Guild è, come si può capire dai confronti che ho appena fatto, un'avventura puzzle con una discreta quantità di azione e molta enfasi sulla narrazione. Si tratta di una storia corale in un mondo di personaggi animali in cui sei disadattati e un fantasma scoprono di essere l'unica speranza per il loro mondo, e di rivelare alla loro gente la verità su di esso.

Quando una piccola cometa attraversa l'universo, un piccolo spettro appare sulla terra di Etere, avendo completamente perso la memoria, nel suo viaggio per scoprire chi è e qual è il suo scopo qui. Ben presto si unisce a Mr. Vulpo, Da Vinci, Ran, e a una pletora di individui unici, ognuno rappresentativo della propria specie (simile a conigli, lupi, volpi e istrici, ma con alcune differenze) che formano un gruppo (The Lonesome Guild ), come una 'festa' in un gioco di ruolo. Man mano che avanzano, i personaggi rafforzeranno i loro legami, migliorando le loro abilità e sinergie in combattimento e formando una piccola famiglia.

È curioso che in un gioco così piccolo sia stato fatto così tanto sforzo per sviluppare un gruppo così grande di protagonisti, ma sono anche la forza trainante della storia. Ognuno ha la propria serie di missioni associate, che viene lentamente svelata e, man mano che avanziamo, viene rivelato cosa li ha portati ad essere (e a sentirsi) così soli al mondo. Quando ho avuto il mio primo assaggio del gioco alla Gamescom in estate, non è stata una sorpresa quando gli sviluppatori mi hanno confessato che alcuni dei loro demoni interiori (ad esempio un conflitto padre-figlio) erano trascesi nella personalità di uno dei membri del gruppo. E questo ti fa andare avanti, ti lasci coinvolgere dalla storia perché vedi che questi personaggi, oltre ad essere eroi inconsapevoli scelti per una missione "divina", sono anime perse in cerca del loro posto nel mondo. E nonostante ce ne siano così tanti, funziona, anche se nel mio caso ammetto di essere stato particolarmente coinvolto con i membri iniziali del gruppo.

In The Lonesome Guild il peso della progressione, oltre alle relazioni tra il gruppo, è posto sull'esplorazione di grandi sezioni o regioni. Queste grandi aree sono ulteriormente suddivise in livelli più piccoli e più gestibili, in cui attraversi determinate "stanze" alla ricerca di equipaggiamento, oggetti da collezione, aiutando la gente del posto nelle missioni secondarie. Ci sono poche mappe, e queste sono fisicamente disposte in ogni area, quindi se vuoi tracciare un percorso specifico per qualcosa (ad esempio, un'area in cui devi raccogliere un oggetto per una missione secondaria) dovrai trovare un'area con una mappa e consultarla. Anche se non è difficile orientarsi, è bene visitarli, perché di solito si trovano vicino ai luoghi di riposo del gruppo, i falò, dove i personaggi recuperano la salute dopo le battaglie e interagiscono tra loro.

C'è una bellezza insolita nell'opera d'arte, sia nelle scene e nelle conversazioni, dove appaiono gli schizzi dei personaggi, sia negli sfondi e nelle scenografie. Il mondo di Etere sembra vivo e ricco di dettagli, e l'ambientazione è completata da una colonna sonora che, sebbene non particolarmente memorabile, si abbina perfettamente al tono dell'avventura.

Ognuno dei sei membri di The Lonesome Guild non è solo un individuo che affronta forti dilemmi morali o emotivi, ma possiede anche un insieme distinto di abilità di combattimento. Tanto che c'è un ampio albero di progressione associato a ciascuno, che si aprirà man mano che le relazioni con i membri del gruppo si rafforzeranno. E questo avviene con il personaggio "centrale" dell'avventura e settimo membro del gruppo, il fantasma. Lui da solo non può interagire con l'ambiente fisico, ma ha una certa comprensione del mondo degli spiriti (così come altre possibilità che verranno aggiunte man mano che l'avventura procede e la complessità degli enigmi aumenta) oltre a fondersi momentaneamente con i membri del gruppo per aiutarli a combattere.

Il combattimento si svolge in gruppo con il fantasma e tre Guild membri, e ha una meccanica unica in cui controlli ciascuno di loro mentre il fantasma li sta (momentaneamente) possedendo, questo attiva non solo abilità speciali sia in mischia che a distanza, ma carica anche misuratori di abilità unici e, infine, un potente attacco finale che può essere decisivo, soprattutto contro i boss. Non c'è eccessiva complessità in combattimento, ma a volte ti manca un po' più di leggerezza nel movimento del personaggio o nella schivata. Inoltre, non è facile leggere gli attacchi di alcuni nemici con così tanto caos sullo schermo che non puoi sempre schivarli. Se uno dei tuoi personaggi raggiunge 0 salute, puoi sempre provare ad avvicinarti con un altro personaggio e raccoglierlo con una piccola quantità di salute. All'inizio, penserai che non ne avrai bisogno in nessun momento, ma poche ore dopo ti sentirai come se fossi sempre a un passo dal perdere un combattimento e tornare all'ultimo punto di salvataggio. Non è difficile di per sé, devi solo essere preciso con la tua schivata e l'uso delle abilità, e non è brillante come altre sezioni come l'arte o i puzzle. C'è un po' di Tunic in esso, ma non è così complicato. Con un po' più di portata nel movimento di schivata, sarebbe stato perfetto.

E mentre siamo in tema di enigmi, a volte la genialità non sta nella complessità, ma nel modo in cui sono ben integrati con lo scenario e l'ambientazione. La maggior parte degli enigmi consiste nell'attivare leve o blocchi in un ordine specifico, con i passaggi intermedi che aumentano man mano che avanzi. Ci sarà anche un punto in cui dovrai seguire gli indizi nello scenario, come guardare le immagini, parlare con gli NPC o usare poteri spettrali. Senza essere semplicistico, è bello dedicare del tempo a ciascuno di essi e non sentirsi stupidi per non aver trovato la soluzione, che di solito sarà abbastanza chiara.

Anche con alcuni degli spigoli di cui sopra, il pacchetto complessivo è quasi eccezionale, per un team piccolo come Tiny Bull. Si può dire che hanno dato il massimo in The Lonesome Guild, e sembra quasi che così tanta lore, così tanta storia e lo sforzo profuso in ogni espansione, anche se si passa attraverso quell'area solo un paio di volte, siano "sprecati", quando in altri titoli sarebbe stato replicato. Quindi la somma delle sue parti già notevoli rende questa avventura una delle gemme nascoste del 2025. Per me, un candidato per l'indie dell'anno. Per lo meno, gli devi una possibilità.