Mentre i fan del Signore degli Anelli potrebbero essere attualmente alle prese con la seconda cancellazione di un MMO ambientato nel mondo di Tolkien, ci sono ancora nuove esperienze destinate a colpire presto la Terra di Mezzo, poiché un sequel di The Lord of the Rings: Return to Moria sembra essere in lavorazione.

Come notato da Wccftech e originariamente catturato da Timur222, un produttore esecutivo di Free Range Games che da allora ha lasciato l'azienda ha scritto della sua esperienza su LinkedIn. Lì, ha dichiarato che il suo lavoro riguardava "la supervisione del ciclo di vita della post-produzione del franchise (e del sequel) diThe Lord of the Rings: Return to Moria e di una nuova IP non annunciata con un budget di 100 milioni di dollari e un team distribuito di 130 persone".

Attualmente, Return to Moria sta per ottenere un bel po' di contenuti DLC nel pacchetto Durin's Folk, che offre circa 20 ore di nuovi contenuti, tra cui una nuova area e compagni NPC reclutabili. Il lancio è previsto per il 18 novembre, ma sembra che Free Range Games abbia già in programma di diventare più grande e più audace con un sequel completo in lavorazione.