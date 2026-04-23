The Lord of the Rings: The Rings of Power tornerà a Prime Video nel 2026

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Sono passati quasi due anni da quando siamo tornati nella Terra di Mezzo per un nuovo capitolo della storia di The Lord of the Rings: The Rings of Power. Dopo l'inizio della serie nel 2022, la seconda stagione è arrivata nel 2024, il che significa che non è ancora in ritardo. Tuttavia, recentemente ci sono state timori che la terza stagione non avrebbe debuttato quest'anno e che sarebbe stata posticipata al 2027. Non sarà così.

Secondo The Hollywood Reporter, la terza stagione di The Rings of Power arriverà su Prime Video entro la fine dell'anno. Non c'è ancora alcun riferimento a una data precisa o nemmeno a una finestra più concisa, ma se siete stati ansiosi di seguire l'impresa di Galadriel mentre continua a combattere Sauron e le forze del male, allora la buona notizia è che non dovrete aspettare molto a lungo.

È stata persino condivisa una sinossi ufficiale per questo prossimo gruppo di episodi, che spiega quanto segue: "Saltando avanti di diversi anni dagli eventi della seconda stagione, la terza stagione si svolge nel pieno della Guerra degli Elfi e di Sauron, mentre il Signore Oscuro cerca di forgiare l'Unico Anello che gli darà il vantaggio necessario per vincere la guerra e conquistare finalmente tutta la Terra di Mezzo."

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