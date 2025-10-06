The Lost Bus

HQ

Con una sceneggiatura di Brad Ingelsby (Mare of Easttown, HBO's Task), la regia di Paul Greengrass (Captain Philips, Green Zone, The Bourne Supremacy) e una performance da protagonista del premio Oscar Matthew McConaughey (che ha vinto il Golden Globe per il suo ruolo in Dallas Buyers Club), sembra che un thriller su un incendio super-letale e massiccio possa essere a dir poco davvero superbo con questi tre. Il devastante incendio della California settentrionale del 2018 ha causato 85 vittime e distrutto quasi 13.000 (!) case. Nel mezzo di questo aggressivo muro di fuoco che si muoveva in velocità storica da Sacramento fino a Ridgewood, uno scuolabus era bloccato, incastrato tra i camion dei pompieri e gli utenti della strada in preda al panico che cercavano di sfuggire a morte certa da Paradise, in California. A bordo dello scuolabus c'era una classe di 24 bambini terrorizzati, la loro insegnante Mary Ludwig (America Ferrera) e l'autista Kevin McKay (Matthew McConaughey).

La vera storia di quello che forse è stato il più grande autista di autobus del mondo di tutti i tempi, che grazie a sforzi eroici è diventato la persona più chiacchierata durante i vigili del fuoco che si sono svolti per molte lunghe settimane lì, nell'estate del 2018. Che lo sforzo di Kevin si trasformasse in un film era chiaro più di sei anni fa, ma è solo ora che Greengrass è riuscito a mettere insieme il progetto dei suoi sogni, che per molti versi ricorda Captain Philips (un altro film di Greengrass basato sul vero eroismo, che inizia lentamente per poi aumentare gradualmente il ritmo verso un crescendo infernale). È un po' triste, però, che questo non sia stato né particolarmente emozionante, avvincente né memorabile.

I personaggi sembrano un po' piatti e molte delle scene d'azione sono come giostre. Puoi fare di meglio, Greengrass.

Il problema principale per me è che manca di chiarezza. La macchina da presa a mano super-traballante brevettata da Greengrass spesso incasina le scene chiave in cui io, come spettatore, non riesco a discernere ciò che sta cercando di mostrare, e la sceneggiatura di Ingelsby manca dell'eleganza dei dialoghi che di solito stipa insieme all'oscurità umana riconoscibile che i suoi lavori migliori offrono (Out of the Furnace, è un esempio lampante, di questo). Matthew McConaughey interpreta un personaggio unidimensionale raffazzonato che è difficile da amare e per cui è difficile fare il tifo, mentre anche la studentessa di America Ferrera tende a sembrare piatta, dal punto di vista della sceneggiatura. Ci sono un paio di scene sontuose verso la fine in cui l'autobus, come un missile giallo brillante e danneggiato dal fumo, penetra le enormi fiamme che hanno devastato metà del Paradiso, ma le dimensioni dell'incendio, i morti e la scala non sono mai veramente lì, quindi la piccola scala uccide parte della tensione che richiede a noi spettatori di sapere di più sulla posta in gioco reale (a parte i bambini, ovviamente - che non conosciamo neanche). Non è mai male, ma nemmeno molto buono. Potenziale mancato da una vera e propria squadra da sogno cinematografica, direi.

