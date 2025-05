The Macallan rende omaggio all'artista scozzese nell'ultima collezione

HQ

Il distillatore di whisky scozzese The Macallan ha annunciato una nuova collezione che rende omaggio a uno dei migliori artisti scozzesi. L'eccentrico Charles Rennie Mackintosh è l'ispirazione dietro il nuovo The Tree of Life Collection, che cerca di catturare l'estro dell'artista e offrirlo in una delle due diverse opzioni.

Il primo è noto come The Tree of Life by The Macallan e il secondo è soprannominato Art is the Flower, ed entrambi sono versioni fantasiose ed elegantemente imbottigliate di un single malt di 46 anni che è stato distillato nel 1979 e da allora è maturato in due botti di rovere stagionato con sherry nello Speyside, in Scozia.

La gamma è destinata ad essere molto limitata, con solo 112 decanter disponibili in tutto il mondo, e parlando del debutto di questa gamma, il direttore creativo di The Macallan Jaume Ferras ha aggiunto:

"The Macallan e Charles Rennie Mackintosh condividono una riverenza per la natura, una forza guida nell'arte e nell'artigianato e questo è mostrato all'interno dell'Albero della Vita di The Macallan in entrambe le uscite. Siamo stati in grado di prendere ispirazione dalle rappresentazioni idiosincratiche della natura di Mackintosh e rifletterle nell'arte esemplare della produzione del whisky, creando due nuove eccezionali uscite di whisky".

