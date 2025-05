The Mandalorian e Grogu potrebbe decidere il futuro della TV

Carano: "Dopo tre anni e mezzo brutali, mi viene data l'opportunità di andare avanti in tribunale davanti al giudice e ai miei colleghi per riabilitare il mio nome".

Temuera Morrison dice che Mandalorian ha "rubato un episodio" dal suo show

8 Luglio 2024 alle 11:33 NEWS. Scritto da Alex Hopley

The Book of Boba Fett è stato spesso visto come The Mandalorian Stagione 2.5.