The Mandalorian & Grogu è il film di Star Wars più economico della Disney

The Mandalorian & Grogu segna il ritorno di Star Wars sul grande schermo. Dopo anni di assenza, non dovremo sintonizzarci su Disney+ per stare al passo con le avventure del cacciatore di taglie e del suo bambino Yoda, sempre commerciabile.

Secondo Collider, sembra che la Disney abbia imparato la lezione dall'andare alla grande con i budget di Star Wars, e haThe Mandalorian & Grogu reso il film più economico per Star Wars dai tempi de La vendetta dei Sith. Un credito d'imposta della California del valore di 21,75 milioni di dollari ha ridotto il bilancio a 166 milioni di dollari.

Sono ancora un sacco di soldi, ma forse è indicativo delle aspettative meno alte della Disney per questo film. Mentre The Mandalorian ha dato il via a una nuova era per Disney Star Wars, le persone avranno dovuto guardare la serie per capire chi è il personaggio, e quindi potrebbero evitare i cinema quando uscirà The Mandalorian & Grogu. Considerando che The Acolyte aveva un budget dichiarato di circa $ 230 milioni, però, forse la Disney sta solo riducendo le spese di Star Wars per risparmiare un po' di soldi.