The Mandalorian & Grogu è pieno di nostalgia di Star Wars nel nuovo trailer

La Disney ha appena rivelato il primo trailer del prossimo film The Mandalorian & Grogu. In uscita nelle sale cinematografiche basato sulla serie TV The Mandalorian, vedremo il nostro personaggio titolare partire per una nuova avventura spaziale in una galassia lontana, lontana.

Il nostro trailer inizia mostrando i nostri due protagonisti mentre sono all'altezza delle loro solite buffonate. Man mano che il trailer continua, vediamo molta più azione e scene più grandi rispetto allo show televisivo, e ci vengono anche offerte le apparizioni di Sigourney Weaver e, soprattutto, il ritorno di Babu Frik.

Vecchi e nuovi fan di Star Wars potranno scavare qui, dato che possiamo anche vedere un AT-AT fatto saltare in aria alla fine del trailer, così come molte altre anticipazioni per apparizioni extra nel film.

The Mandalorian & Grogu arriva il 22 maggio 2026.