The Mandalorian & Grogu incassa 163 milioni di dollari nel suo weekend di apertura

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The Mandalorian & Grogu è il primo film di Star Wars che vediamo al cinema in sette anni e, durante il suo weekend di apertura di quattro giorni, ha incassato un totale di 163 milioni di dollari. Probabilmente non quanto Lucasfilm e Disney speravano, ma confrontato con un budget di produzione di 150 milioni di dollari, non sembra poi così male.

Si dice che, grazie a una solida campagna di marketing, il film avrà bisogno di circa 500 milioni di dollari solo al botteghino per pareggiare. I prossimi fine settimana per The Mandalorian & Grogu saranno incredibilmente importanti, e dovranno conquistare un po' di più anche il pubblico internazionale. Secondo Box Office Mojo, il film ha incassato 100 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma a livello globale 63 milioni.

Un'altra grande storia di successo americana è Obsession. Il film horror è stato realizzato con un budget ridotto di soli 750.000 dollari, eppure ha incassato 68 milioni nelle settimane successive al suo debutto al botteghino. Il forte passaparola intorno a Obsession sta facendo spingere le persone a vederlo, arrivando persino a rompere il modello di un film che perde interesse dopo il weekend di apertura. Obsession è diventata ancora più forte col tempo, rendendolo una delle storie di maggior successo dell'anno e uno dei film più redditizi degli ultimi anni.

Se non hai ancora visto The Mandalorian & Grogu e vuoi sapere se vale la pena guardarlo, dai un'occhiata alla nostra recensione qui.