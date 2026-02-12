The Mandalorian & Grogu potrebbe essere il film di Star Wars Disney più economico finora

HQ

Disney e Lucasfilm non sembrano più disposte ad aprire le loro barriere come una volta, e il nuovo film di Star Wars The Mandalorian & Grogu sembra seguire un budget molto più rigido. In effetti, sembra destinato a essere il film più economico di sempre del franchise, almeno sotto la proprietà della Disney.

Secondo le informazioni della California Film Commission, il budget di produzione è di 166,4 milioni di dollari. Che è significativamente meno rispetto ai film precedenti, con Il Risveglio della Forza che è costato 245 milioni di dollari e Gli Ultimi Jedi ben 317 milioni. Anche Solo: A Star Wars Story, che fu afflitto da numerose riprese, raggiunse i 275 milioni di dollari e divenne il primo errore evidente della Lucasfilm.

Per mettere tutto in prospettiva, ecco una lista di tutti i principali film di Star Wars e quanto costano produrli:



Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza (1977): 11 milioni di dollari



Star Wars: Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora (1980): 18 milioni di dollari



Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi (1983): 32,5 milioni di dollari



Star Wars: Episodio I - La Minaccia Fantasma (1999): 115 milioni di dollari



Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni (2002): 115 milioni di dollari



Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith (2005): 113 milioni di dollari



Star Wars: Il Risveglio della Forza (2015): 245 milioni di dollari



Rogue One: Una storia di Star Wars (2016): 200 milioni di dollari



Star Wars: Gli Ultimi Jedi (2017): 317 milioni di dollari



Solo: Una storia di Star Wars (2018): 275 milioni di dollari



Star Wars: L'ascesa di Skywalker (2019): 275 milioni di dollari



The Mandalorian e Grogu (2026): 166,4 milioni di dollari



Il contrasto è evidente guardando indietro. Quando Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza debuttò nel 1977, il budget era di modesti 11 milioni di dollari - e il film in seguito incassò somme inimmaginabili a livello globale. Durante entrambe le trilogie originali e prequel, i costi aumentarono, ma la redditività mantenne il passo. Fu solo sotto Disney che l'equilibrio cominciò a cambiare.

Anche le iniziative televisive sono state quasi irragionevolmente costose. Si dice che The Acolyte abbia superato i 230 milioni di dollari, mentre due stagioni di Andor abbiano superato in totale i 645 milioni. Ma forse ora Disney e Lucasfilm hanno imparato dai loro errori. Il fatto che The Mandalorian & Grogu sia arrivato a 166,4 milioni di dollari è un chiaro segnale di un cambio di rotta.