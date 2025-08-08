The Mandalorian la star Gina Carano risolve la causa con la Disney

HQ

In vista di un processo a settembre, l'attrice ed ex combattente di MMA Gina Carano sembra aver vinto un knock-out contro la Disney. Dopo il suo licenziamento da The Mandalorian nel 2021 per i tweet politici di Carano, in cui criticava la comunità trans e paragonava l'essere conservatrice all'essere perseguitata dalla Germania negli anni '1940, l'attrice ha deciso di portare la Disney in tribunale per quello che sosteneva fosse un rilascio ingiusto.

Prima ancora che la battaglia legale potesse iniziare, la Disney sembra aver sventolato bandiera bianca. Come riportato da Deadline, The Mouse ha ribaltato la sua opinione sulla questione ed è giunto a un accordo con Carano. I dettagli dell'accordo non sono ancora stati rivelati, e quindi non sappiamo se Carano riavrà i milioni che ha chiesto nel suo deposito in tribunale, o il suo ruolo di Mandaloriano, ma sembra che la Disney sia aperta a un rapporto di lavoro in futuro.

"La Walt Disney Company e Lucasfilm sono liete di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con Gina Carano per risolvere i problemi nella sua causa pendente contro le società", si legge in una dichiarazione della Disney. "La signora Carano è sempre stata molto rispettata dai suoi registi, co-protagonisti e staff, e ha lavorato duramente per perfezionare il suo mestiere trattando i suoi colleghi con gentilezza e rispetto. Con questa causa conclusa, non vediamo l'ora di identificare le opportunità di lavorare insieme alla signora Carano nel prossimo futuro".

Da quando Donald Trump è tornato alla presidenza nel gennaio di quest'anno, c'è stato un chiaro cambiamento nel modo in cui le grandi aziende dei media stanno reagendo ai contenuti politici e "woke". Le opinioni di Carano sono state pesantemente sconfessate dall'azienda solo pochi anni fa, ma ora è tornata in scena con tutti perdonati. Su una nota puramente speculativa, anche se potrebbe essere in grado di tornare ai progetti Disney in futuro, dubitiamo che si dirigerà presto verso il set The Mandalorian, poiché la star Pedro Pascal è un noto sostenitore della comunità trans e non sembra adottare l'approccio più ampio di Hollywood "dimentica e perdona".