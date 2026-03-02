The Matrix 5 è ancora in fase di sviluppo, con Drew Goddard che sta lavorando alla sceneggiatura

HQ

Quando è arrivato The Matrix: Resurrections, non ha esattamente entusiasmato i fan della serie che speravano in un ritorno che potesse riportare la saga di fantascienza nella forma raggiunta dal film originale. Ma, come i sequel che seguirono quell'epico originale, il quarto film della serie ha lasciato molto a desiderare, sia per accoglienza che per il botteghino.

È per questo motivo che ora ci chiediamo se un quinto film di Matrix debutterà davvero. Ma a quanto pare, ha ancora il via libera, almeno se dobbiamo credere agli ultimi commenti del regista Drew Goddard a ScreenRant.

Il regista/sceneggiatore ha spiegato che The Matrix 5 è "ancora in lavorazione. Sono nella mia scrivenza nella caverna. Non so quanto tempo starò in quella grotta della scrittura, ma ogni volta che uscirò, avrò notizie da condividere."

Quindi sembra che Keanu Reeves possa avere un'altra opportunità di tornare nei panni di Neo, anche se, dato che la sceneggiatura è ancora lontana, va detto che potrebbero ancora succedere cose a questo progetto, quindi probabilmente è saggio non aspettarsi di vederlo a breve.