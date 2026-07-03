The Mermaid Mask è "IN QUALCHE MODO, il doppio della dimensione di Tangle Tower "

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Se hai giocato a Tangle Tower qualche anno fa e ti è piaciuto la misteriosa storia di omicidio e giallo che lo sviluppatore SFB Games ha ideato, saprai che il gioco è piuttosto conciso e poteva essere completato in un paio di sessioni. Dato che è stato così, dato che The Mermaid Mask, il prossimo capitolo della serie Detective Grimoire e sequel di Tangle Tower, uscirà il 16 luglio su PC, PS5 e Nintendo Switch 1 e 2, potresti essere curioso di sapere quanto tempo ti serve dedicare per completare il gioco.

Abbiamo posto questa domanda ad Adam Vian, cofondatore di SFB Games e direttore creativo di The Mermaid Mask, in una recente intervista, e la sua risposta è stata piuttosto sorprendente. Ha rivelato che The Mermaid Mask è considerevolmente più grande della Tangle Tower e che serviranno "almeno 12 ore" per arrivare ai titoli di coda, anche se ammette che probabilmente è "più lungo."

Vian ce l'ha raccontato in dettaglio: "In qualche modo... IN QUALCHE MODO, il gioco è il doppio della dimensione di Tangle Tower (che durava circa sei ore). Voglio precisare che NON era questa la mia intenzione. In realtà mi piace molto la lunghezza vivace di Tangle Tower. In termini di immobili, The Mermaid Mask è abbastanza simile - intendo dire che ci sono un numero comparabile di aree che visiti sulla mappa. Ma ciò che è cambiato è la densità - c'è molto altro da vedere, da trovare, da considerare - su ogni singola schermata del gioco. Ci sono altri indizi, e c'è molto altro da dire su ciascuno di essi. Ogni indizio ora è 3D e può essere ruotato completamente liberamente, con molti di essi che hanno cambiamenti di stato e modi di interagire con essi. Per esempio, uno dei primi indizi che trovi è un libro, un romanzo. Ok, quindi - puoi leggere la copertina, il dorso, il retro, puoi aprirlo e leggere i ringraziamenti, la dedica, vedere la foto dell'autrice e puoi anche leggere la prima pagina della storia stessa! Nessuno degli indizi in Tangle Tower era così succoso. E questo è il primo indizio che trovi in The Mermaid Mask!! Aspetta!!

"Quindi, sì, tutto questo per dire - il gioco dura almeno 12 ore, ne siamo abbastanza sicuri. Probabilmente anche di più.

"Oh, e poi dopo hai finito il dietro le quinte della Galleria d'Arte. Manca almeno mezz'ora circa."

Chiaramente, i giocatori dovrebbero prepararsi per un'avventura molto più dettagliata e profonda rispetto a Tangle Tower, che arriva in un momento opportuno considerando che metà luglio si sta rivelando un periodo piuttosto desolato per i nuovi giochi, ben lontano dall'autunno che arriva...

Per ulteriori dettagli su SFB Games e The Mermaid Mask, puoi trovare la nostra intervista completa con Vian qui, dove discutiamo anche degli adattamenti, dell'eredità di Tangle Tower, di cosa aspettarsi dal punto di vista della linearità e anche di cosa riserva il futuro a Detective Grimoire.