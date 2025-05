HQ

Man mano che i giochi si affermano ulteriormente come forma d'arte, si dividono in generi diversi, modi diversi di esprimersi a noi. Fai un passo indietro e ti renderai conto di quanto sia assurdo quel momento in cui stai stringendo i denti mentre scomponi l'armatura di un guerriero ungherese nella Boemia medievale un minuto e ti fai strada attraverso storie fantasy e fantascientifiche che prendono vita con un amico in quello successivo.

I giochi sembrano poter essere qualsiasi cosa, ma di tanto in tanto sembra che qualcosa tenti davvero di spingere in avanti quel confine artistico in un modo o nell'altro. Harold Halibut ci ha mostrato come potrebbe essere uno stile di gioco in stop-motion l'anno scorso, in un'avventura divertente ma molto semplice. Ora, Moonhood Studios ha la possibilità di costruire su questo con The Midnight Walk, un viaggio nell'oscurità con compatibilità VR opzionale.

In The Midnight Walk, sei un Bruciato, probabilmente l'ultimo dei tuoi simili, che si ritrova a risvegliarsi in un mondo senza fuoco, in gran parte senza luce. Dopo aver riacceso la fiamma di un Potboy, partirai per una missione verso Moon Mountain, portandoti lungo i vari sentieri di The Midnight Walk. Un obiettivo semplice, che ti coinvolge fin da subito con la natura criptica del mondo e i misteri suggeriti dai personaggi che incontri lungo la strada.

La tua missione ti porterà attraverso i vari luoghi sparsi per The Midnight Walk, una città dove i suoi abitanti hanno tagliato le loro teste dai loro corpi. Un regno creato da un gigante goffo. L'atmosfera del mondo è tanto invitante quanto inquietante, e Moonhood ha fatto un ottimo lavoro mescolando l'inquietante con l'accogliente. Ogni luogo ha la sua mini storia, qualcosa di solito tragico, ma venato di un senso di speranza, un tema che attraversa brillantemente la narrazione. Tu - o più probabilmente Potboy - sei quel senso di speranza, che anche nel buio più profondo, c'è sempre luce da trovare. Potresti non risolvere tutti i problemi delle persone che incontri, ma puoi aiutarle ad andare avanti, creare qualcosa di migliore dalle brutte situazioni in cui si sono trovate.

Ci sono alcuni grandi picchi emotivi nella storia, raccontati con dialoghi appena sufficienti, una bella colonna sonora e le già citate immagini in stop-motion. La cura che Moonhood ha messo nell'aspetto di The Midnight Walk non può passare inosservata, e si distingue come uno dei giochi più belli che abbia mai visto. L'espressività dei personaggi, il modo in cui il mondo ha la sensazione di una scrivania dimenticata portata in vita. Tutto respira creatività e unicità in un modo così avvincente che mi sembrava di giocare a un film. Vale la pena notare che non ho giocato in VR. Semplicemente non ho il kit per questo. Questo non ha molta importanza a questo punto della recensione, ma mi chiedo cosa aggiunga vedere gli ambienti e i personaggi da soli.

La storia è emozionante, i personaggi e il mondo affascinanti, ma questo è un gioco, quindi come si gioca? The Midnight Walk pone una forte enfasi sull'uso della vista e dell'udito, basandosi su una meccanica cardine in cui chiudi gli occhi per percepire oggetti nascosti, porte ed evitare determinati nemici. La morte esiste in The Midnight Walk e puoi essere attaccato da una varietà di creature inquietanti nella tua avventura. Dovrai aggirarli furtivamente in alcuni segmenti del gioco, mentre in altri dovrai risolvere enigmi piuttosto semplici. È qui che sembra che ci possa essere un vero divario tra la realtà virtuale e l'esperienza normale, poiché in VR potrei vedere che questo è sufficiente per mantenere il gioco coinvolgente, ma la semplicità con un controller era forse troppo per essere costantemente eccitante.

Le soluzioni non richiedono più di qualche minuto per essere capite, e anche se vengono aggiunti più elementi al gioco, come la pistola Matchlock che ti consente di sparare fuoco da lontano, e i nemici Grinner più veloci e letali, sembra che siano in giro solo per un paio di enigmi o incontri. Molto di questo ha a che fare con la lunghezza del gioco. The Midnight Walk richiede solo poche ore per essere completato, e considerando che la rigiocabilità esiste in gran parte negli oggetti da collezione (poiché puoi semplicemente premere riprendi dopo aver terminato il gioco per ottenere l'altro finale), potresti ritrovarti a volere di più alla fine del gioco. Le idee qui sono molto buone, ma non corrispondono a tutta la portata del loro potenziale. Eppure, grazie alla forza della narrazione e all'atmosfera dell'avventura, non posso dire che mi abbia mai annoiato.

The Midnight Walk non sempre ha successo come gioco, ma come storia e forma d'arte, ti coinvolge senza sforzo. Si tratta di un'avventura brillantemente atmosferica, che compensa il gameplay limitato con picchi emotivi che vi faranno mettere in discussione tutto ciò a cui avete appena assistito e fatto. The Midnight Walk potrebbe essere un percorso più breve di quanto pensassi all'inizio, ma non è uno di quelli che dimenticherò.