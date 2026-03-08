The Midnight Walk arriverà a Nintendo Switch 2 più avanti questo mese

HQ

Sta diventando un periodo sempre più interessante per essere utenti Nintendo Switch 2, poiché la piattaforma sta iniziando a ricevere sempre più titoli, molti dei quali sono porting da altre console e PC. A tal fine, quando marzo giungerà al termine, i fan potranno immergersi nel gioco horror adventure di MoonHood The Midnight Walk, dato che il sorprendente titolo animato in stop-motion arriverà tra qualche settimana sul sistema ibrido successore.

Il 26 marzo è la data in cui The Midnight Walk arriverà su Nintendo Switch 2. Per celebrare questa occasione e questa notizia, è stato condiviso un nuovo trailer del progetto, in cui possiamo vedere come appare e si gioca il progetto unico sulla piattaforma Nintendo.

Puoi vedere questo trailer qui sotto e per saperne di più su The Midnight Walk, assicurati di leggere anche la nostra recensione dedicata al gioco.