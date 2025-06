The Midnight Walk sta ottenendo un adattamento cinematografico

HQ

Abbiamo un altro nuovo adattamento di videogiochi in arrivo, poiché l'The Midnight Walk avventura claymation di Moonhood Studios, acclamata dalla critica, è pronta per ottenere il suo film dai ragazzi di Story Kitchen.

Se non lo sai, Story Kitchen è responsabile degli adattamenti cinematografici di Sonic the Hedgehog e Tomb Raider. Attualmente stanno anche lavorando al film Split Fiction, un altro gioco uscito abbastanza di recente e già pronto per un adattamento cinematografico.

"Nel momento in cui abbiamo vistoThe Midnight Walk, abbiamo capito che era qualcosa di speciale", hanno detto Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg di Story Kitchen in un comunicato stampa. "Il suo mondo è di una bellezza inquietante, la sua storia emotivamente cruda e la sua maestria artigianale assolutamente di livello superiore. Siamo entusiasti di contribuire a portare la visione di MoonHood a un pubblico ancora più ampio".

Klaus Lyngeled e Olov Redmalm, fondatoriThe Midnight Walk dello sviluppatore MoonHood Studios, hanno aggiunto: "Il nostro team ha riversato anima e cuore inThe Midnight Walk. Vedere quella storia entrare ora nel mondo del cinema e della televisione con un partner come Story Kitchen è un sogno che si avvera. Non vediamo l'ora che il pubblico lo viva sotto una luce completamente nuova".

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo iniziale, con i produttori che incontrano gli sceneggiatori. Considerando la natura cinematografica diThe Midnight Walk, uscito l'8 maggio, immaginiamo che un adattamento cinematografico possa seguire una storia simile. La trama del gioco vede una figura enigmatica nota come Burned One esplorare un mondo senza fuoco insieme a un adorabile compagno noto come Potboy.