The Mighty Nein è stata formalmente svelata con un trailer e un'uscita a novembre

Come abbiamo annunciato all'inizio di oggi, quest'anno segna un decennio dall'emergere del fenomeno Critical Role, un gruppo di famosi doppiatori e attrici di film e videogiochi che hanno deciso di condividere il loro gameplay di Dungeons and Dragons su YouTube come hobby.

Ma quel fenomeno corale è cresciuto sempre di più, soprattutto dopo la pandemia, e ora Critical Role è un gigante dei giochi da tavolo che muove milioni di persone, producendo ogni tipo di merchandising, serie spin-off su YouTube e altre piattaforme di streaming, e persino il proprio gioco di ruolo chiamato Daggerheart. Hanno anche prodotto una serie animata sulla loro prima campagna (il team originale ha fatto tre campagne complete insieme) chiamata The Legend of Vox Machina per Prime Video, e ora sono pronti a mostrarci il primo sguardo alla loro versione animata della campagna 2, nota come The Sensual Seven The Mighty Nein .

Dopo un paio d'anni di produzione, la serie su questo nuovo gruppo di eroi con Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Matthew Mercer, Marisha Ray, Sam Riegel e Travis Willingham vedrà la luce su Prime Video il 19 novembre 2025.

La decisione di rilasciare The Mighty Nein S1 nel 2025 e The Legend of Vox Machina S4 nel 2026 suggerisce un programma di rilascio in cui gli anni dispari vedono l'uscita di una nuova stagione di Nein, mentre Vox Machina avanza verso la sua fine non così lontana con una quinta, o forse anche sesta, stagione.

Goditi il primo sguardo a The Mighty Nein prima della sua premiere su Prime Video a novembre.