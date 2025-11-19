The Mighty Nein: Episodi 1-3 (Prime Video)

HQ

Non c'è dubbio che Critical Role sappia come gestire e capitalizzare sull'impero dell'intrattenimento che ha costruito con cura e pazienza negli ultimi dieci anni. Quello che era iniziato come un gruppo di amici attorno al tavolo della cucina che festeggiava il compleanno di uno di loro che giocava a Dungeons and Dragons si è trasformato in un gigante transmediale che ha rivoluzionato non solo la percezione pubblica dei TTRPG, ma l'ha trasformato in spettacoli dal vivo, tantissimo merchandising, un nuovo sistema di gioco di ruolo tutto suo e, Ovviamente, serie animate. The Legend of Vox Machina sta affrontando il suo ultimo tratto (la quarta e penultima stagione debutterà nel 2026), e ora arriva l'adattamento animato della sua seconda campagna D&D nel mondo di Exandria, The Mighty Nein .

The Mighty Nein è ambientato nello stesso universo della serie Vox Machina, ma pochi anni dopo la loro avventura, e su un continente diverso, anche se visitato dagli eroi della Campagna Critical Role 1. Qui, le motivazioni e le origini della trama sono piuttosto diverse, così come il background dei personaggi è molto più complesso qui. Mentre Vox Machina obbedisce a concetti molto più archetipici dei giochi di D&D (barbaro forte ma non molto intelligente, arcieri elfi e ladri, bardo civettuolo e loquace), qui sembra che il gruppo abbia raggiunto anche una nuova fase di maturità nella creazione e nello sviluppo dei personaggi che la serie ha preso grande cura di mostrare nei primi tre episodi, che sono quelli arrivati oggi su Prime Video. E a quanto pare, gran parte di questa prima stagione si concentrerà sul collocare e riunire questo gruppo di emarginati e fuggitivi, trasformandoli da emarginati senza fissa dimora a salvatori del mondo.

The Mighty Nein inizia esattamente l'opposto di come faceva il gioco di ruolo originale guidato da Matt Mercer nel gennaio 2018, svelando la trama principale nei primi minuti dell'episodio. Il conflitto tra le potenze della dinastia Kryn e dell'Impero Dwendaliano sta per degenerare in una guerra totale, e potenze oscure stanno operando per renderlo accaduto, perseguendo obiettivi ancora più egoisti e sinistri. In un modo o nell'altro, ciascuno dei protagonisti è legato al destino di questo conflitto e, come vuole il destino, finiscono per formare una strana compagnia di emarginati, criminali e apolidi con la chiave per salvare il continente dalla guerra e dalla distruzione. Un compito che richiederà molto tempo, anche se per questa occasione la produzione ha alzato l'asticella.

The Mighty Nein gli episodi sono aumentati di durata a 45-50 minuti ciascuno, che è significativamente più di ogni episodio di Vox Machina. Questo si traduce anche in un generoso tempo sullo schermo per riflettere sul worldbuilding di Wildemount, sui suoi sistemi di governo, sulla sua società e persino su come funziona la magia qui. Ha anche un ruolo nel posizionare ciascuno dei personaggi (Nott, Caleb, Fjord, Jester, Mollymauk, Beauregard, persino Yasha) prima che venga scatenata l'azione che li unisce come gruppo, ma ciò avviene solo nel terzo episodio. Fino ad allora, è tutto un lento ma sicuro sviluppo verso quella che promette di essere una serie lunga e sfumata.

Tuttavia, non tutto è sfarzoso in The Mighty Nein. L'animazione è ben realizzata, sì, ma è anche evidente che alcune scene e personaggi hanno ricevuto molte più risorse di altri. Non che questo sia un problema di per sé, ma a volte le scene dettagliate e meno dettagliate sono così vicine che l'apprezzamento ti fa alzare un sopracciglio. Non sono nemmeno del tutto convinto del tono eccessivamente esagerato della voce di Laura Bailey per il suo personaggio, Jester Lavorre, in questa occasione, anche se capisco che dia un approccio più esotico al personaggio. Forse sono semplicemente troppo influenzato dalla sua naturale performance quando il gioco TTRPG è stato trasmesso in streaming su YouTube.

Ed è da qui che nasce il mio più grande dubbio su questo inizio della prima Stagione in The Mighty Nein: se hai già presentato il conflitto principale, come intendi perseguire altri obiettivi diversi da quelli, come la costruzione del personaggio o le missioni secondarie Il primo anno di gioco in The Mighty Nein è stato praticamente un girovagare per il suo mondo aiutando qua e là in cambio di qualche moneta d'oro, con il conflitto sempre sullo sfondo e quasi mai in primo piano. Qui, onnipresente, minaccia di inghiottire il resto delle trame minori e forse semplificare quella che potrebbe essere un'opera molto più ambiziosa.

In ogni caso, ciò che The Mighty Nein fa meglio (e raggiunge) è farti affascinare i suoi protagonisti individualmente e poi come squadra, e almeno in questo, hanno avuto successo.