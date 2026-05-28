The Mighty Nein sono pronti a tornare per una seconda stagione, con la produzione che procede "molto bene"

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Gli appassionati di animazione, fantasy e Dungeons and Dragons attendono con impazienza il 3 giugno, quando la quarta stagione di The Legend of Vox Machina debutterà su Amazon Prime Video. La serie segue un gruppo di avventurieri—ora eroi—attraverso il mondo di Exandria, interpretato per oltre un decennio dai membri di Critical Role, che hanno guidato una nuova ondata di popolarità per il popolare gioco di ruolo da tavolo attraverso le loro sessioni di gioco trasmesse in diretta.

Vox Machina sta ora entrando nell'ultimo tratto della sua storia, nota come la Campagna 1 di Critical Role, che si concluderà con il suo adattamento animato con la quinta e ultima stagione, ma non sarà la fine. Anche la Campagna 2 è in fase di adattamento per Prime Video, seguendo un nuovo gruppo di avventurieri nello stesso mondo chiamato The Mighty Nein. All'epoca abbiamo recensito i primi episodi della serie e siamo rimasti sorpresi dalla visione più libera della storia della campagna da tavolo da parte del team di sceneggiatura. Detto ciò, sembra che i numeri per Prime Video siano ancora a posto, dato che è stato confermato che The Mighty Nein tornerà per una seconda stagione, già in corso.

È stato lo stesso CEO di Critical Role, e anche il protagonista della storia, Travis Willingham, a confermare questo in un'intervista con ScreenRant. Willingham dice di aver imparato molto producendo la prima stagione di The Mighty Nein, con un formato di episodi più lunghi e un ritmo diverso rispetto alle stagioni di Vox Machina, e che il lavoro sta "andando molto bene". Nella stessa intervista, ha anche confermato che la quinta stagione di Vox Machina è anch'essa ben avanzata in produzione, poiché è stata progettata contemporaneamente al quarto lotto di episodi. Sam Riegel ha detto a riguardo che "abbiamo già finito uno o due episodi", anche se "l'animazione richiede molto tempo."

Hai visto The Mighty Nein ? Hai intenzione di guardare la quarta stagione di The Legend of Vox Machina dalla prossima settimana?