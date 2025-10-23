The Mitchells vs. The Machines sta ottenendo un sequel su Netflix

La partnership di Netflix con Sony Pictures Animation è stata a dir poco fruttuosa. La coppia ha realizzato una moltitudine di progetti, tra cui di recente KPop Demon Hunters, e ognuno di questi progetti sfrutta l'adorabile stile artistico che è diventato così popolare da quando Spider-Man: Into the Spider-Verse è arrivato nel 2018.

Un altro esempio di questa partnership è stato The Mitchells vs. The Machines, una commedia d'avventura animata ben accolta che non ha raggiunto le stesse vette di KPop Demon Hunters, per esempio. La buona notizia è che l'interesse inferiore non ha impedito a Netflix e Sony di collaborare di nuovo e realizzare un sequel di questo film, cosa che è stata appena annunciata dallo streamer.

In arrivo su Netflix in futuro, possiamo aspettarci The Mitchells vs. The Machines 2. Sarà un seguito che arriverà da Netflix, Sony Pictures Animation e Lord Miller, che è la società di produzione di Phil Lord e Christopher Miller e che ha contribuito a realizzare/scrivere Spider-Verse e molti altri recenti successi animati.

Non ci sono ancora notizie sulla trama o sulla data di uscita da condividere, ma si spera che questa notizia significhi che il progetto è più vicino di quanto non sia più lontano.