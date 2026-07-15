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Inizio questa recensione con una grande precisazione, dato che non sono riuscito a giocare molto a The Mound: Omen of Cthulhu con la cooperativa consigliata per quattro giocatori. La stragrande maggioranza della mia esperienza è stata come giocatore singolo, avventurandomi attraverso giungle folli e coste inquietanti. Pertanto, è probabile che se hai qualche amico pronto da acquistare e giocare a questo gioco, la tua esperienza possa essere diversa. Anche se dubito che migliorerà molto.

The Mount: Omen of Cthulhu ha una premessa piuttosto solida. Interpreti un esploratore su una nave che esplora il Nuovo Mondo nel XVII secolo, alla ricerca di tesori. Purtroppo, quella ricerca ti porta a orrori lovecraftiani oltre la tua immaginazione. Dovrai combattere gli umani persi per la corruzione e affrontare tu stesso gli effetti sconcertanti dell'orrore cosmico, il tutto mentre raccogli abbastanza bottino per rendere la tua spedizione un successo.

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Sembra piuttosto divertente, vero? Purtroppo The Mound: Omen of Cthulhu sembra resistere al concetto del giocatore che si diverte. Soprattutto quando gioco da soli. Molti giochi cooperativi possono essere divertenti per un giocatore solitario. Mi sono avventurato nelle lobby di Vermintide 2 con solo bot molte volte quando nessuno della mia solita squadra era online, ma The Mount: Omen of Cthulhu ha tutta la gioia di essere un esploratore che si avventura in una giungla afosa infestata di zombie, dove un vecchio prete ti segue con il suo carro, guidandolo con tutta la coordinazione di una donna di 90 anni pronta a diventare il film dei momenti salienti di una compilation di dashcam.

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Sebbene The Mound: Omen of Cthulhu possa conquistarti con l'ambientazione, la premessa e il design dei nemici, come gioco inizia a crollare abbastanza rapidamente dopo qualche round. Una volta che ti abitui al ciclo principale, che consiste nel tracciare un percorso nella giungla per raccogliere bottino e metterlo sul carro menzionato, raggiungendo una certa quantità di tesori raccolti (che quasi sempre sono solo Metal Idols) prima di tornare di corsa. A quel punto, speri che la foresta non sia troppo infastidita e che tu non sia stato fatto a pezzi dalle tante creature che si nascondono nella giungla. Sulla carta sembra un loop sottile, ma in pratica diventa presto stancante, soprattutto a causa della natura lenta del gameplay.

Nel tentativo di rendere The Mound: Omen of Cthulhu un'esperienza molto più terrificante che ricca di azione, nulla si muove rapidamente. Il tuo personaggio, il carrello che ti segue, le animazioni che diventano noiose dopo un paio di round in cui ti viene mostrato tutto ciò che raccogli. Nonostante il gioco ti dica che c'è un senso di urgenza nel raccogliere tutto ciò di cui hai bisogno e uscire, pochissimo nel gameplay spinge avanti questa idea. L'idea di un gioco di tipo estrazione sembra scontrarsi anche con l'elemento horror lovecraftiano e lenta di The Mound. Scopri un po' di più su The Mound ad ogni spedizione, ma poi premi di fatto il pulsante reset ogni volta che torni al galeone. L'ambientazione, pur essendo ben sviluppata da Ace Team, è ostacolata dal genere in cui il gioco è bloccato. Non sono un fan dei giochi basati sull'estrazione, ma capisco quelli che hanno i loro meriti. Far Far West mi sembra un esempio recente, un gioco veloce, divertente e gratificante anche per un giocatore solitario. Sembra anche che sarebbe un gioco basato sull'estrazione anche se non fosse il momento di moda, mentre The Mound: Omen of Cthulhu ha la sensazione - vera o meno - che la parte di estrazione del gioco sia un ripensamento. Modella questo gioco cooperativo su Vermintide 2, ad esempio, con livelli interessanti e individuali che hanno una struttura e una narrazione proprie, insieme a un cast di personaggi che portano un equipaggiamento unico e molta personalità, e avrai un'esperienza che ti farà venire voglia di superare elementi che sembrano una fatica, perché sai che potrebbe esserci qualcos'altro che ti aspetta dopo. Così com'è, dopo aver finito un round di The Mound: Omen of Cthulhu, vinca o perda, non mi lascerei tentare di riprovarci, sapendo che avrei la stessa esperienza monotona.

Come ho già detto, ho passato la maggior parte del tempo con The Mound: Omen of Cthulhu giocando in solitaria, cosa che non era consigliata, ma a quanto pare la difficoltà è ridotta a seconda di quanto pochi o tanti giocatori hai in gruppo. Non so dove fosse quella difficoltà ridotta durante il mio tempo con il gioco. I nemici erano incredibilmente resistenti e potevano infliggerti danni seri. Senza molte opzioni difensive a tua disposizione come giocatore, e con il combattimento lento e poco gratificante come la maggior parte degli altri elementi del gameplay, finirai per subire sconfitte più spesso che no. Da giocatore solitario hai un compagno IA, ma è utile quanto ti aspetteresti. La cooperativa era semplicemente più facile, perché non devi contare su te stesso per sopravvivere alla run, e hai qualcun altro che pugnala alle spalle un nemico se vieni attaccato in gruppo.

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I loadout e il bottino che ottieni sono accettabili, ma soprattutto all'inizio puoi davvero avere difficoltà se non hai gli oggetti giusti. Inoltre, a causa dello spazio limitato nell'inventario, finirai senza slot per raccogliere bottino se porti con te coltello, spada, pistola, munizioni e cibo o cura. Di nuovo, questo fa più male quando si gioca da solo, ma è comunque uno svantaggio, perché significa che devi andare avanti e indietro dal carrello abbastanza spesso. Con l'IA del carrello che è al massimo inaffidabile e nel peggiore dei casi confusa, dover tornare indietro dove si trova in un dato momento una volta che hai raccolto di nuovo un oggetto prezioso rafforza una sensazione di lentezza e mancanza di progresso nella run. Ti vengono date delle faccende domestiche, non un gioco da godere per la maggior parte. Non è nemmeno particolarmente divertente quando effetti casuali compaiono e minacciano di rovinarti le partite all'improvviso. Alcuni sono divertenti, come un centopiedi che spunta dallo stomaco a intervalli casuali, ma altri frustrano, come quando lo schermo diventa rosso a caso al punto che a malapena riesci a vedere cosa hai davanti. Oppure, quando un uccello inizia a volare sopra di te, ostacolando la tua vista. Quest'ultimo non è poi così male, se hai un'arma a distanza nel tuo equipaggiamento. Se non lo fai, sei fregato, ed è un po' come funziona il sistema di loadout nel suo complesso. O hai ciò di cui hai bisogno, o hai perso tempo.

The Mound: Omen of Cthulhu ha qualche promessa, ma solo se giochi con gli amici. Se speravi di riuscire a scavare dai segreti del gioco da solo, non posso consigliarlo a meno che tu non sia un sadico che vuole solo soffrire per ore. L'ambientazione e la premessa sono intriganti, ma il gioco è così appesantito dal suo ciclo centrale che non posso fare a meno di chiedermi se questa storia sarebbe stata meglio raccontata come un libro o come altro media meno interattivo. Non sono arrivato alla fine di The Mound: Omen of Cthulhu, ma ce n'è una. Se vuoi resistere fino in fondo, assicurati di portare qualche compagno, o almeno unirti a una partita popolata con un posto libero. Non mi piace parlare così male di un gioco in questo modo, ma in quella che è un'età d'oro dei titoli cooperativi di oggi, ce ne sono di molto meglio là fuori.