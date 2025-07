The Mountain di Game of Thrones ha stabilito un nuovo record mondiale di stacco da terra

HQ

Un nuovo record mondiale nel mondo del sollevamento pesi è stato stabilito durante il fine settimana, quando Hafthor Bjornsson, l'enorme islandese noto per aver giocato The Mountain in Game of Thrones, è riuscito nell'impressionante impresa di stacco da terra di ben 505 kg (quasi 80 pietre e ben oltre 1.100 libbre).

Mentre partecipava a un evento di sollevamento pesi in Germania il 26 luglio, The Mountain ha completato l'impresa, battendo un record precedentemente detenuto dal forte britannico Eddie Hall, che in precedenza aveva sollevato un altrettanto impressionante 500 kg nel 2016.

Hall si è già congratulato con Bjornsson per l'impresa in un post su Instagram, dove spiega che "i record sono fatti per essere battuti".

Annuncio pubblicitario:

Non è chiaro chi tenterà di superare questo record, dato che Hall non si sta più allenando per diventare uno stacchiatore da terra, ma sta preferendo una carriera come combattente, il che significa che potrebbe mantenere il record per un po'The Mountain di tempo o essere il prossimo concorrente più probabile a battere il proprio record.

Annuncio pubblicitario: