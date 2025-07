HQ

Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) ha grandi scarpe da riempire. Non solo il futuro di Police Squad è appeso a un filo e il mondo minacciato da un imprenditore assetato di potere, ma deve anche essere all'altezza della trilogia di Leslie Nielsen, i Naked Gun film! Con l'aiuto di Pamela Anderson e dei suoi amici poliziotti meno goffi, Drebin Jr. cerca di ritrovare la strada per tornare alla buona vecchia epoca delle parodie e competere con altri film comici che hanno dimenticato come divertirsi...

Non deve essere stato un compito facile per i registi, incluso il produttore Seth MacFarlane, tornare al genere parodia in un mondo che sembra già una parodia di se stesso. Anche il genere parodia è morto di fatto dopo terribili flop come Epic Movie o Meet the Spartans, ma dopo aver visto il "sequel legacy" (o un "requel"?) The Naked Gun, potrebbe esserci qualche speranza per il genere, dopo tutto. Questo grazie a un eccellente Neeson, che cattura l'essenza di Drebin sotto forma della sua prole goffa, ma sorprendentemente competente. Neeson possiede quel tono serio che gli permette di essere divertente senza sforzo come lo era il leggendario Nielsen ai suoi tempi. La Anderson è anche la femme fatale del film, anche se non è esattamente Priscilla Presley.

Anche il film in sé è divertente. Non così magistrale come l'originale del 1988, ma comunque divertente. Nel suo tentativo di andare in parte per la sua strada, alcune tradizioni obbligatorieNaked Gun vengono sacrificate, come l'introduzione iniziale dell'auto della polizia, la scena dei gadget e vedere Nordberg sballottato in giro come una bambola di pezza (il figlio di Nordberg è dentro per circa tre secondi). Ma puoi sicuramente contare su giochi di parole meravigliosamente brutti, sulla guida spericolata di Drebin e su un weekend romantico che va completamente fuori dai binari. Il nuovo The Naked Gun è quanto di più Naked Gun possa essere all'interno del quadro più ristretto del riavvio, dove il contrasto tra i moderni film d'azione con la musica fragorosa di Hans Zimmer e la ridicola logica Looney Toons riesce a tagliare in un modo particolarmente comico.

Liam Neeson brilla nei panni di Drebin Jr., anche se non tutte le battute lo fanno...

Ci sono alcune gemme comiche nel vero spirito Naked Gun, alcune delle quali sono già state rivelate nei trailer e alcune delle quali sono leggermente geniali. Tuttavia, ci sono anche alcune gag lunghe in stile Family Guy che aspetti solo per finire e, stranamente, alcune battute mancano di una battuta finale. Non tutte le battute arrivano qui, e a volte sentirai i grilli cinguettare in sottofondo. Allo stesso tempo, non si può fare a meno di rispettare la dedizione in certe buffonate, che includono un rapporto a tre con un pupazzo di neve... L'equilibrio tra battute riuscite e infruttuose ricorda l'irregolarità del terzo film,33⅓ The Final Insult ma la nuova versione riesce comunque a rimanere fresca e deliziosamente sciocca, anche se non così elegante e ben congegnata come i suoi predecessori.

Sono molto deluso dal "grande evento" nell'atto finale. Mi riferisco, ad esempio, alla partita di baseball con la regina d'Inghilterra come ospite e agli Oscar con conseguenze esplosive nei vecchi film Naked Gun, che hanno suscitato alcune delle più grandi risate. In questo film, un incontro di MMA diventa il finale decisivo, ma non è all'altezza del suo potenziale perché non ho riso nemmeno una volta qui. Sarebbe stato chiedere troppo di vedere Neeson combattere sul ring? Un dettaglio minore, forse, ma se sei un fan, tali dettagli risaltano. Almeno il successivo inseguimento slapstick è ancora più sciocco e divertente.

In altre parole, il nuovo The Naked Gun è tanto spiritoso quanto goffo, ma regge ancora se sei disposto ad accettare una versione più "aggiornata" di un classico amato (e se abbassi il tuo cervello). Certo, non è all'altezza del classico del 1988 e manca di un po' di quella magia di David Zucker, ma grazie a Neeson non è un brutto modo per concludere l'estate.

