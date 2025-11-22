The Naked Gun creatore dice che il reboot "l'ha completamente perso"

HQ

Forse non conosci il nome di David Zucker, ma conoscerai il suo lavoro. È stato al timone insieme al fratello Jerry e al compianto grande Jim Abrahams di alcuni dei migliori film parodia della comicità. The Naked Gun, Top Secret!, Scary Movie 3 e 4, tutti hanno avuto il coinvolgimento di Zucker.

Quando ha parlato con Woman's World del nuovo film Naked Gun, però, Zucker non era esattamente entusiasta. "Mio fratello, Jerry, e il nostro socio, Jim Abrahams, hanno iniziato a fare commedie parodiche 50 anni fa, e abbiamo creato il nostro stile—e l'abbiamo fatto così bene che sembra facile, evidentemente. La gente ha iniziato a copiarlo, come [il produttore] Seth MacFarlane per il nuovo Naked Gun. Se l'è completamente perso," disse.

Probabilmente ci si aspetterebbe che un reboot copiasse in parte l'originale, ma Zucker pensa che il punto principale della critica risieda nel budget di The Naked Gun (2025). "Non dovresti spendere troppi soldi per commedie, e una delle nostre regole riguarda il brillo tecnico. Grandi budget e comicità sono opposti, e nel nuovo Naked Gun si vedeva che hanno speso molti soldi in scene ricche di brillantezza tecnica cercando di copiare il nostro stile," ha aggiunto. "Ora tutti ci sono per i soldi."

Cosa ne pensi del reboot The Naked Gun ?