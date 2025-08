The Naked Gun di Liam Neeson segna il suo più grande successo dai tempi di Taken 3

HQ

Una delle più grandi sorprese cinematografiche di quest'anno è stato il ritorno di Liam Neeson nel reboot diThe Naked Gun, che ha guadagnato quasi 30 milioni di dollari in tutto il mondo dalla sua prima. Questo lo rende il più grande successo al botteghino di Neeson dai tempi di Taken 3, uscito nel 2014.

The Naked Gun è stato anche salutato come un caldo e gradito revival per le commedie per adulti al cinema, un genere che è stato stagnante per anni, e viene persino descritto in alcuni ambienti come uno dei film più divertenti del decennio. Tutti i segnali indicano che la scommessa della Paramount sta dando i suoi frutti, nonostante un budget di produzione di quasi 40 milioni di dollari.

Questo è in netto contrasto con la precedente collaborazione di Neeson e MacFarlane, il dolorosamente brutto A Million Ways to Die in the West, che ha fallito sia criticamente che commercialmente.

Ma non è solo Neeson a rubare la scena, anche Pamela Anderson è stata elogiata per la sua interpretazione, con i critici che hanno notato che la sua presenza porta in parti uguali nostalgia e freschezza.

