The Naked Gun ottiene un primo teaser-trailer

Da anni si parla dei tentativi di riportare in vita The Naked Gun , ma nel 2023 i pezzi hanno iniziato ad andare al loro posto ed è stato annunciato che la leggenda dell'azione (e cavaliere Jedi) Liam Neeson ha avuto l'onore di interpretare il tenente Frank Drebin Jr - che, come suggerisce il nome, è il figlio del vecchio Frank Drebin (interpretato iconicamente dal compianto Leslie Nielsen).

Questo nuovo The Naked Gun debutterà il 1 agosto e ora è stato rilasciato il primo teaser trailer e, con nostra grande sorpresa, non sembra affatto male. La sceneggiatura è scritta dal creatore de I Griffin Seth McFarlane, mentre la leggenda di The Lonely Island Akiva Schaffer dirige.

Guarda il video qui sotto.