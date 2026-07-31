The New Dawn of D&D: Icons, il ritorno di Greyhawk e Dark Sun, e un crossover con World of Warcraft più avanti quest'anno

HQ

Dungeons & Dragons, 52 anni dopo la sua nascita, rimane un franchise che si evolve e cambia con i tempi, proprio come i modi in cui consumiamo cultura, leggiamo e persino interagiamo tra noi stanno cambiando – anche quando siamo tutti seduti allo stesso tavolo.

Cinquantadue anni sono tanti, e l'acronimo D&D probabilmente non significa la stessa cosa per me - un giocatore relativamente nuovo che ha iniziato con la 5E - come significa per quel gruppo di pionieri degli anni '70 che iniziò a esplorare i primi dungeon e luoghi pieni di magia creati da Gary Gygax; né significano lo stesso per chi si è salita sul carro negli anni '80 e '90, grazie alla leggendaria serie animata; coloro che hanno letto i romanzi di Margaret Weis e Tracy Hickman o quelli di R. A. Salvatore, o forse coloro che hanno visto un gioco per la prima volta attraverso l'immaginazione di Bioware, o più recentemente quelli di Larian Studios, nei tre capitoli di Baldur's Gate videogiochi.

Come dicevo, Dungeons and Dragons è cambiato tanto nel tempo quanto i suoi giocatori, eppure i suoi mondi infiniti di avventura e magia continuano ad alimentare l'immaginazione e il tempo libero di generazione in generazione. Wizards of the Coast è il custode di quell'eredità, e oggi, durante il Gen Con (una convention che, tra l'altro, fu creata e organizzata per la prima volta da Gary Gygax nel giardino anteriore della sua casa a Lake Geneva, Wisconsin, nel 1968), che attualmente si sta svolgendo a Indianapolis, è stata svelata la nuova roadmap per D&D per il resto di quest'anno e praticamente tutto il 2027, insieme a una panoramica di come Wizards ha immaginato quella che hanno definito 'La Nuova Alba di D&D'.

Annuncio pubblicitario:

Abbiamo avuto l'opportunità di avere un'anteprima degli annunci appena resi pubblici, durante una conferenza stampa a porte chiuse con i responsabili di Dungeons and Dragons, ed è stato davvero emozionante sapere cosa ci aspetta ai tavoli da gioco. Per cominciare, prendi nota di questa frase: "Ti abbiamo ascoltato." Il panel di D&D si è concentrato su cinque punti chiave che riassumono sia i contenuti futuri che stanno preparando per il rilascio in stampa o su D&D Beyond, sia le varie rivelazioni riguardanti Universes Beyond, le collaborazioni con editori terzi e i nuovi sviluppi nella divisione videogiochi.

Convergenza degli universi: D&D e World of Warcraft uniscono le forze per una nuova espansione

In arrivo: Universes Beyond ci porterà il 17 novembre D&D: World of Warcraft, come attrazione principale della Stagione dei Campioni annunciata all'inizio di quest'anno nel 2026. Questo nuovo volume riporta Azeroth e il suo eterno conflitto nel multiverso di Dungeons and Dragons per la prima volta in 20 anni, ed è un'espansione pensata per ambientare le tue prossime avventure in quel mondo, completa di luoghi familiari e caratteristiche uniche. Progettato da James Wyatt, questo libro contiene 11 nuove razze, 6 nuove sottoclassi e 3 sottoclassi aggiornate, come il Cavaliere della Morte e il Cacciatore di Demoni; 60 nuovi incantesimi, 50 nuovi mostri e sei dungeon ridisegnati per l'esperienza da tavolo.

Oltre a tutto ciò, questo *Universes Beyond D&D: World of Warcraft* include anche il rilascio di un nuovo pacchetto di mappe e uno schermo per il Dungeon Master appositamente progettato per l'occasione.

Annuncio pubblicitario:

"Sia World of Warcraft che Dungeons & Dragons si basano su un'idea potente: offrire ai giocatori un mondo pieno di possibilità e permettere loro di plasmare la propria storia", ha detto Holly Longdale, produttrice esecutiva e vicepresidente di World of Warcraft presso Blizzard Entertainment. "Azeroth ha sempre significato qualcosa di diverso per chiunque ci si avventuri, sia attraverso gli eroi che diventano, gli amici che fanno o le decisioni che prendono lungo il cammino. Portare World of Warcraft sul tavolo di D&D offre ai giocatori la possibilità di portare avanti quello spirito in un modo completamente nuovo: il tuo personaggio, il tuo gruppo, la tua storia."

Tornando alle radici: Nuove storie stanno arrivando su Greyhawk e Dark Sun

La roadmap ci porta al prossimo anno, e le due ambientazioni finora confermate sono proprio quelle che i giocatori hanno chiesto di più negli ultimi 15 anni - proprio perché non erano state trattate nella 5ª Edizione. In questo modo, all'inizio del 2027 vedremo il ritorno dell'ambientazione del Sole Oscuro, l'universo brutale, adulto e post-apocalittico di Dungeons & Dragons, dove l'obiettivo, piuttosto che salvare il mondo, è cercare di sopravvivere. Durante la Stagione della Sopravvivenza, verranno pubblicati nuovi libri (uno un'espansione delle regole, l'altro un'avventura) che "invitano i giocatori ad affrontare re stregoni tirannici e a sopravvivere nelle terre desolate insanguinate di Athas."

Greyhawk, l'ambientazione originale che ha dato inizio a tutto nel 1974, tornerà anch'esso a Dungeons and Dragons nel 2027, e lo farà in due modi molto speciali. Innanzitutto, con un nuovo libro d'avventura chiamato Greyhawk: Crown of the Witch Queen, in cui gli avventurieri devono decidere se salvare o condannare il mondo di Greyhawk di fronte all'ascesa della vampira Drelnza, figlia di Iggwilv, la Regina Strega (meglio conosciuta come Tasha). Ma c'era ancora di più...

Luke Gygax, figlio di Gary Gygax, è salito sul palco per annunciare che sta lavorando a un altro progetto Greyhawk, attingendo a materiale inedito e incompiuto lasciato dal padre. Luke promette che completerà l'avventura incompiuta di suo padre e rimarrà fedele alla sua visione, e la vedremo anche nel 2027.

Return of the Legends: D&D Icons svela nuovi progetti per Dragonlance e Drizzt

Un altro indicatore chiave dell'ampiezza della nuova strategia di Wizards per D&D è la nomina dell'attore, scrittore e Dungeon Master Joe Manganiello come nuovo Chief Creative Officer di D&D Icons, un nuovo programma di contenuti per il gioco che riporta in vita figure chiave della creazione e dell'espansione del multiverso e delle sue ambientazioni. Joe ha annunciato che Margaret Weis e Tracy Hickman, le creatrici di Dragonlance, sono tornate e stanno sviluppando nuovi contenuti per la loro serie, incluso un nuovo libro che sarà "il volume più ambizioso sulla Dragonlance della storia".

È apparso anche R.A. Salvatore, un rinomato scrittore dei Forgotten Realms e famoso per aver creato l'eroe drow Drizzt Do'Urden, che annunciò di aver ripreso il personaggio per riportarlo in vita con altre storie ambientate nei Regni.

Oltre a questi autori, che svilupperanno direttamente contenuti per Wizards of the Coast, è stato annunciato anche un nuovo programma di collaborazioni con editori esterni per sviluppare ulteriori contenuti per Ravenloft (Ghostfire Gaming), Eberron (Visionary Production and Design) e i Forgotten Realms (Kobold Press).

D&D Beyond, ora più semplice e nel palmo della tua mano

Anche se il cuore di Dungeons and Dragons risiederà sempre nell'esperienza di persona di condividere avventure con gli amici faccia a faccia attorno a un tavolo, non possiamo trascurare la comunità che, sia per necessità che per comodità, preferisce gestire i propri giochi tramite piattaforme digitali. A questo proposito, altre app e soluzioni online sono state avanti rispetto a Wizards of the Coast, ma ora l'azienda mira a riconquistare la fiducia dei giocatori online attraverso una riprogettazione dell'interfaccia di D&D Beyond, che ora consente un uso comodo su dispositivi mobili, offrendo accesso a un generatore di tiri di dado, fogli personaggio, liste di incantesimi, mappe, ecc. - tutte dal palmo della mano. Inoltre, ci sarà una promozione speciale che offrirà accesso scontato alle funzionalità premium del servizio, come partecipare a partite guidate da un Dungeon Master esperto o collegare comunità tramite questo servizio per giocare nella vita reale.

Il videogioco Warlock rivela il suo altro protagonista principale

Anche se ci aspettavamo di vederlo alla Gamescom, che si terrà a Colonia alla fine di agosto, Wizards ha colto l'occasione per fare un annuncio a chi partecipa a Gen Con: Tasha sarà in Warlock: Dungeons & Dragons, e l'attrice premiata Maggie Robertson interpreterà il personaggio usando voce e motion capture, insieme a Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer), che è protagonista nel gioco nel ruolo di Kaatri. È stato inoltre confermato che Warlock sarà uno dei titoli presentati la sera del 25 agosto, con un primo trailer del gioco come parte di Opening Night Live.

E questo, in sostanza, è tutto ciò che Wizards of the Coast ha delineato per il breve e medio termine di Dungeons & Dragons. Cinquantadue anni dopo, il gioco continua a risuonare fortemente tra le diverse generazioni; Qualunque sia la scelta di giocare, qui c'è qualcosa per tutti. L'avventura ti attende...