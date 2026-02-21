The Night Agent creatore si aspetta che la quarta stagione venga presto approvata

HQ

Dopo il debutto di The Night Agent su Netflix, ha ricevuto un'enorme accoglienza dai fan, tanto che Netflix ha presto approvato altre due stagioni della serie action-drama. La seconda stagione è uscita all'inizio del 2025 e la terza questa settimana, e ora la domanda si sta naturalmente spostando su cosa riserverà il futuro della serie.

Non è ancora stato rilasciato alcun rinnovo per la quarta stagione, ma il creatore della serie lo aspetta comunque. Questo è stato confermato in un'intervista a Deadline, dove Shawn Ryan menziona che è stata organizzata una writer's room per la quarta stagione e che se Netflix vuole una nuova stagione ogni anno, lui e il suo team possono facilmente accettarlo.

"La quarta stagione non è ancora ufficialmente ripresa, ma tempo fa, nell'anno solare 2025, hanno tranquillamente preso una writers room. Abbiamo lavorato da un po' sulla trama. Abbiamo alcune sceneggiature, stiamo sfornando storie. Penso che tu sappia dal credito d'imposta che c'è una data entro cui devi girare; c'è tempo per noi in questo momento."

Parlando della cadenza delle nuove stagioni, Ryan spiega: "Questa cadenza è facile. Rispetto a tutto quello che facevo per le reti ai tempi, avresti appena finito di girare 22 episodi e prima ancora di finire la post-produzione di quell'ultimo episodio, la writers room inizia per la prossima stagione. Quando facevo The Shield e The Unit, credo di aver girato circa 44 episodi di TV in un anno solare. Quindi questo non è nulla in confronto a quello."

Hai seguito The Night Agent e vorresti una quarta stagione?