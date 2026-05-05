The Night Agent si concluderà con la sua quarta stagione

HQ

Dopo l'arrivo della prima stagione di The Night Agent, che si è rivelata un enorme successo tra gli spettatori di Netflix, la piattaforma di streaming ha rapidamente lavorato per espandere l'universo e portare ulteriori capitoli della storia. Tuttavia, sebbene sia la seconda che la terza stagione abbiano avuto successo a modo loro, nessuna delle due è stata grande quanto la prima, e senza dubbio è questo il motivo per cui Netflix ha scelto quest'ultima decisione.

In un articolo di Tudum è confermato che The Night Agent si concluderà ufficialmente con la sua quarta stagione. Il motivo viene spiegato dal creatore e showrunner Shawn Ryan come segue.

"Fin dal successo iniziale di The Night Agent, sono ossessionato dal voler offrire una conclusione adeguata ed emozionante allo show e al percorso di Peter Sutherland."

La quarta stagione è ancora in arrivo e non ha ancora una data chiara per il suo arrivo. Per quanto riguarda ciò che offrirà, ci viene detto che riprenderà dopo il finale in suspense della terza stagione e che presenterà "alcuni volti nuovi mentre la storia si avvicina al capitolo finale."

Ryan si esprime celebrando The Night Agent fino a questo momento: "Sono così grato a Netflix e Sony Pictures Television per aver collaborato con me su The Night Agent e per averci dato lo spazio di offrire una stagione finale definitiva alla nostra legione mondiale di fan. Stiamo lavorando duramente per completare la nostra storia e per rendere la nostra stagione finale una che i nostri fan non dimenticheranno mai."