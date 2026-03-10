The Night Agent tornerà per una quarta stagione

HQ

Poco tempo fa, abbiamo riportato la notizia che il creatore di The Night Agent si aspettava presto che Netflix approvasse presto una quarta stagione della serie e, costruendo su questo, possiamo condividere la conferma ufficiale.

The Night Agent tornerà per un quarto giro di episodi. Lo streamer ha premuto il grilletto e ordinato un altro rinnovo, che vede Gabriel Basso tornare al suo ruolo da protagonista di Peter Sutherland, un agente governativo incaricato di completare missioni difficili e estremamente scontrose.

Parlando del rinnovo, lo showrunner Shawn Ryan ha detto: "È stato un viaggio pazzesco girare The Night Agent in cinque paesi su tre continenti... e siamo così entusiasti che le avventure di Peter Sutherland continueranno nella quarta stagione. I nostri sceneggiatori, il nostro cast e la nostra troupe sono pronti a rispondere alla chiamata per offrire ai nostri incredibili fan ancora più colpi di scena, svolte e brividi."

Non ci sono ancora notizie sui dettagli della trama, ma sappiamo che riprenderà dopo gli eventi della terza stagione, quando Sutherland esprime il desiderio di prendersi una pausa dal lavoro, qualcosa che chiaramente non diventerà una realtà...

Cosa ne pensi della terza stagione di The Night Agent ?