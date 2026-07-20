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Ci sono ancora alcuni direttori attivi per cui il solo nome basta a suscitare interesse e attesa. James Cameron, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Ridley Scott, la lista continua. Sono registi che hanno prodotto innumerevoli opere iconiche e straordinarie del cinema, tanto che ogni volta che il loro nome adorna un poster, c'è motivo di essere entusiasti in qualche misura. Christopher Nolan è forse l'ultima aggiunta a questa illustre collezione, anche se la sua filmografia può essere un po' disomogenea nonostante gli occhiali rosati che molti vedono quando guardano il regista britannico.

Non si può negare che Nolan abbia attraversato un periodo in cui era quasi uno dei due nella regia di film. L'era di The Prestige, The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises e Interstellar è forse la migliore serie di cinque film mai offerta da un regista. Ma da allora ha seguito Dunkirk, Tenet e Oppenheimer, tre film meravigliosi sotto molti aspetti ma non del calibro di quelli precedenti. Quindi la grande domanda è: dove si inserisce The Odyssey in questa equazione?

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Senza dubbio, The Odyssey è il miglior film di Nolan negli ultimi tempi. Questo è un film avvincente, di vasta portata e colosso, che porta lo spettatore in un'odissea di quasi tre ore mentre segue l'Ulisse di Matt Damon nel suo ritorno a Itaca dopo la guerra di. È un viaggio vasto in cui Nolan dimostra un enorme coraggio e capacità narrativa per riuscire a condensare un'epopea omerica in un'avventura sotto i 180 minuti che in realtà si distingue per essere meglio ritmata e più divertente da seguire rispetto a molte delle sue opere recenti, Oppenheimer è il punto di confronto migliore e più vicino.

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A differenza di Oppenheimer, che raggiunge efficacemente il suo crescendo alla fine del secondo atto e poi prosegue con un'altra ora di dramma intenso e spesso faticoso, The Odyssey è un lungo viaggio esponenziale verso una conclusione emozionante ed esplosiva. Come da tipico Nolan, l'ultima ora del film ti farà aggrapparti al sedile mentre il regista aumenta costantemente la tensione, stuzzicando e indagando con una colonna sonora sempre più inquietante e colpi di scena narrativi che non ti faranno distogliere lo sguardo. Il risultato è un finale appagante e mozzafiato, in cui rimarrai incantato dal caos e dal dramma, assistendo a personaggi che hai imparato ad amare e odiare raggiungere la fine delle loro storie.

Non è privo di difetti, dato che i film di Nolan spesso cadono nella trappola in cui sembrano quasi dimostrare di essere più intelligenti di te, distribuendo narrazioni in modo contorto da lasciare lo spettatore un po' confuso e a disagio. The Odyssey rispecchia questa caratteristica raccontando una storia in modo tortuoso e altamente non lineare, lasciandoti spesso a chiederti come la linea temporale colleghi i vari elementi. In questo senso, è molto simile a Tenet o Interstellar, ma fortunatamente più di quest'ultimo grazie a un finale con una conclusione ottima e piacevole.

Nolan è anche un regista che si vanta molto di creare film il più autentici possibile, e vediamo questo con grande successo in The Odyssey, con effetti fisici e oggetti di scena che si distinguono. La dipendenza da elementi fisici e meno effetti digitali rende ogni scena più autentica e incisiva, cosa che il cast riflette in egual misura con interpretazioni forti e memorabili in ogni aspetto, anche se ci sono momenti salienti e deboli. Senza dubbio, Damon brilla nel ruolo del protagonista, ma Anne Hathaway offre una performance straordinaria nei panni di Penelope e Robert Pattinson si distingue anche come il nefasto Antinoo. Tom Holland viene spesso oscurato dai grandi protagonisti che lo circondano, Jon Bernthal offre una versione di Menelao che ricorda Jon Bernthal, e alcuni degli altri membri del cast si perdono un po' nella situazione, se vogliamo, tra cui Elliot Page, Benny Safdie, Zendaya, persino Charlize Theron. Certo, è naturale quando riunisci così tanti nomi importanti e offri molti ruoli solo minori e poco tempo sullo schermo.

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Per il resto, il design dei costumi è meraviglioso e, sebbene si sia parlato molto di questo film prima della sua prima riguardo alla sua natura 'woke', tutto ciò che Nolan ha presentato è un fantastico adattamento di una delle opere letterarie più iconiche di tutti i tempi.

Comunque, The Odyssey forse è un po' troppo lungo? Ci sono momenti in cui concordo che si prende troppe libertà e quasi trascina i taloni, ma ci sono anche altri momenti in cui la durata e la capacità di generare costantemente un'ondata di tensione funzionano con un effetto incredibile. Che si tratti del bagno di sangue su Lamos o delle manipolazioni di Circe, ci sono momenti di grande tensione che vanno e vengono, non ultimo la conclusione fantastica e come l'ultimo atto si unisca per un finale coeso e straordinario che lascia un'impressione duratura.

Ma il punto finale è che The Odyssey è un film in cui Nolan continua a dimostrare la sua straordinaria brillantezza nel cinema. Non ho nemmeno menzionato il lavoro di macchina da presa e come la sola fotografia stupisca lo spettatore con infinite scene d'azione d'impatto e d'impatto che attirano l'attenzione. Ma lasciatemi anche notare rapidamente che Nolan è noto per questo in film precedenti e certamente non sbaglia la palla in questo film.

The Odyssey è il mio film preferito di Nolan o è anche tra i primi tre dei miei libri? È difficile dirlo e potrebbe entrare solo nell'ultimo gradino del podio, ma la cosa da tenere in mente è che, anche se questo film non è il migliore di Nolan, stiamo comunque parlando di un insieme estremamente ben assemblato in cui sentirai che ogni centesimo speso per un biglietto è valso la pena. Nolan sa come realizzare epiche ampie e straordinari, e questo è un altro ottimo esempio di questo talento. Abbiamo già visto qualche film meraviglioso nel 2026, eppure, se non fosse per Project Hail Mary, potrei arrivare a dire che The Odyssey è il migliore di tutti finora. Davvero, non perdere l'occasione di vedere questo film al cinema o te ne pentirai.