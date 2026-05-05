The Odyssey di Christopher Nolan appare più epico che mai nel nuovo trailer

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Ci sono poche storie più famose di The Odyssey. La storia del lungo viaggio di Odisseo verso casa è stata raccontata per migliaia di anni, e ora Christopher Nolan spera di adattarla a un'esperienza cinematografica degna del suo status storico. A luglio di quest'anno vedremo il film di persona, ma prima di allora abbiamo un nuovo trailer da esplorare.

Nel trailer, abbiamo un'idea molto migliore della storia che vivremo in questo adattamento di The Odyssey. Chi conosce la storia originale riconoscerà molte cose qui, ma ci sono anche alcune differenze da notare. In particolare, sembra che il personaggio di Robert Pattinson, Antinoo, sarà la principale forza antagonista del film, mentre gli altri pretendenti di Penelope saranno più simili a suoi amici.

Penelope e Telemaco difendano la loro casa mentre Ulisse è via probabilmente sarà più una trama secondaria, dato che Nolan vuole mostrarci lo spettacolo del mito greco portato sul grande schermo. Ne vediamo molto anche nel trailer, vedendo soldati giganti in armature d'argento, vortici giganteschi e uno scorcio di un ciclope mangia-uomini.