The Odyssey stabilisce un nuovo record mondiale di apertura per Christopher Nolan al botteghino

HQ

Christopher Nolan sembra continuare a crescere, dato che la sua rivisitazione dell'Odissea di Omero è diventata la sua più grande apertura al botteghino nel mondo. The Odyssey, che ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica prima di attirare cinema gremiti in tutto il mondo, forse non aveva un nome come Batman, ma il cast ricco di star e il potere di attrazione di Nolan sono stati messi in evidenza dagli ultimi dati del fine settimana.

The Odyssey ha aperto a 264 milioni di dollari al botteghino globale. Solo negli Stati Uniti, ha incassato 124 milioni di dollari, diventando la terza apertura più grande del 2026 finora, nonché la seconda migliore apertura per Nolan nel territorio. The Odyssey ha anche ottenuto il terzo posto più grande di apertura per un film vietato ai minori di tutti i tempi, e negli Stati Uniti è stato superato solo da Toy Story 5 e The Super Mario Galaxy Movie, secondo Variety.

Con un budget di produzione di circa 250 milioni di dollari, The Odyssey ha ancora un po' di strada da fare prima di entrare nel green, ma non sembra che avrà difficoltà a guadagnare quei centinaia di milioni in più. L'incredibile passaparola del film sta già passando sui social media e, secondo i dati raccolti da chi ha visto il film negli Stati Uniti, circa la metà degli acquirenti di biglietti aveva tra i 18 e i 34 anni, indicando un futuro promettente per i cinema se più persone riusciranno a disegnare come Nolan.