The Odyssey supera i 600 milioni di dollari, regalando a Nolan il suo miglior secondo weekend di sempre

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Dopo che Oppenheimer si è avvicinato così tanto al miliardo di dollari al botteghino, sembra che il seguito di Nolan in The Odyssey supererà facilmente quel traguardo, dato che al secondo weekend il film ha già superato i 600 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo.

Secondo BoxOfficeMojo, The Odyssey ora raggiunge un totale di 639 milioni di dollari a livello mondiale. Negli Stati Uniti, ha registrato solo un calo del 29%, incredibilmente basso e rende questo il miglior secondo weekend di sempre per Nolan al botteghino, superando di gran lunga il secondo weekend di Oppenheimer. Al momento, le stime indicano che The Odyssey incassierà 1,3 miliardi di dollari al botteghino al termine della sua trasmissione.

Nonostante alcune critiche su alcune scelte di casting, The Odyssey è stato largamente lodato da fan e critici per la sua portata e il suo aspetto cinematografico. Essendo pensato per gli schermi IMAX, molti spettatori capiscono che devono vederlo sul più grande schermo possibile, e si sono riversati al cinema per farlo.

Altrove al botteghino, vediamo Obsession raggiungere un nuovo traguardo, diventando il sesto film horror con il maggior incasso di sempre con 458 milioni di dollari guadagnati, e Toy Story 5 continua a essere il favorito per famiglie nei cinema, con oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.