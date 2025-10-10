The Outer Worlds 2 lo sviluppo è terminato e puoi già precaricarlo

HQ

Sebbene Obsidian Entertainment non abbia ancora annunciato che lo sviluppo di The Outer Worlds 2 sia completo (anche se sospettiamo che ciò accadrà entro le prossime ore, poiché lo sviluppatore californiano è probabilmente ancora addormentato al momento in cui scriviamo), ci sono molte indicazioni che il gioco sia ora "diventato oro", e, in altre parole, è finito.

Tuttavia, notiamo che il sequel è ora disponibile per il pre-caricamento sia su PC che su Xbox (tramite Microsoft Store, cosa che fondamentalmente significa sempre che il gioco è finito. Si tratta di 77,3 gigabyte per PC e 79,49 gigabyte per Xbox, e possiamo sospettare qualcosa di simile per PlayStation 5.

Coloro che erano preoccupati che The Outer Worlds 2 sarebbe stato ritardato possono ora sedersi e iniziare il conto alla rovescia per il lancio il 29 ottobre, quando potremo ancora una volta esplorare la colonia Arcadia e familiarizzare con varie nuove fazioni. Anche... Non dimenticare che il gioco è incluso con Game Pass.