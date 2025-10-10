The Outer Worlds 2 lo sviluppo è terminato e puoi già precaricarlo
Anche se la stessa Obsidian Entertainment non ha confermato il suo status di oro, sembra improbabile che Microsoft ti permetta di scaricare un gioco incompiuto.
Sebbene Obsidian Entertainment non abbia ancora annunciato che lo sviluppo di The Outer Worlds 2 sia completo (anche se sospettiamo che ciò accadrà entro le prossime ore, poiché lo sviluppatore californiano è probabilmente ancora addormentato al momento in cui scriviamo), ci sono molte indicazioni che il gioco sia ora "diventato oro", e, in altre parole, è finito.
Tuttavia, notiamo che il sequel è ora disponibile per il pre-caricamento sia su PC che su Xbox (tramite Microsoft Store, cosa che fondamentalmente significa sempre che il gioco è finito. Si tratta di 77,3 gigabyte per PC e 79,49 gigabyte per Xbox, e possiamo sospettare qualcosa di simile per PlayStation 5.
Coloro che erano preoccupati che The Outer Worlds 2 sarebbe stato ritardato possono ora sedersi e iniziare il conto alla rovescia per il lancio il 29 ottobre, quando potremo ancora una volta esplorare la colonia Arcadia e familiarizzare con varie nuove fazioni. Anche... Non dimenticare che il gioco è incluso con Game Pass.