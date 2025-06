The Outer Worlds 2 non ti permetterà di rispettare il tuo personaggio

HQ

Da un certo numero di anni ormai, è comune nei giochi di ruolo essere in grado di recuperare tutti i tuoi XP per ricostruire semplicemente il tuo personaggio da zero nel bel mezzo dell'avventura. In un certo senso, è comodo perché puoi cambiarlo se noti che qualcosa non funziona, ma è anche qualcosa che consente al tuo personaggio di essere un guerriero mostruosamente forte un secondo, e poi perdere tutta la forza e diventare un debole specializzato in erbe curative il successivo.

C'è un po' di dibattito su questo, con alcune persone che pensano semplicemente che le scelte non contano quando puoi cambiare tutto in qualsiasi momento e che non segue alcun tipo di coerenza. E pensiamo di avere un'idea di ciò che Obsidian Entertainment sente su questo argomento.

In un'intervista con RPG Site, il creatore di The Outer Worlds 2, Brandon Adler, ci dice che non ci sarà permesso di rispettare i nostri personaggi. L'idea è che dovresti pensare prima di scegliere qualcosa e che le scelte sono permanenti:

"Non permettiamo il respec. Molte persone amano il respec... Questo è sicuramente un modo in cui puoi fare le cose. Personalmente voglio che il giocatore capisca che le sue scelte sono permanenti - contano - e poi rifletta di più sulle sue scelte. Ci sono un sacco di volte in cui si vedono giochi in cui si permette un respec infinito, e a quel punto non sto davvero interpretando un personaggio, perché sto saltando da una parte all'altra - beh, il mio ragazzo è un grande assassino che spara da lontano, e poi oh, sai, ora diventerò una persona che parla, poi respec di nuovo.

In questo modo, Adler crede che sarà più un gioco di ruolo e genuino, in cui dovrai effettivamente considerare come crei il tuo personaggio:

"Per me, non è sbagliato che alla gente piaccia giocare in quel modo. Ma mi piace solo essere sicuro... Guarda, se dobbiamo fare The Outer Worlds 2, voglio assicurarmi che il gioco di ruolo sia davvero forte. Voglio assicurarmi che tu stia costruendo il tuo personaggio e che tu stia davvero raddoppiando, assicurandomi che il gioco di ruolo si presenti durante l'intera esperienza".

Come ti senti a riguardo, è più autentico non poter cambiare radicalmente il tuo personaggio da un secondo all'altro?

The Outer Worlds 2 uscirà il 29 ottobre per PC, PlayStation e Xbox e sarà incluso con Game Pass.