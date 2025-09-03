The Paper: Stagione 1

Quando The Office è arrivato per la prima volta negli Stati Uniti, c'erano preoccupazioni che lo spettacolo non sarebbe stato buono come la versione originale britannica. Alcuni obietteranno ancora oggi che non lo è, ma nessuno può negare che The Office US sia ancora una serie televisiva comica di qualità e memorabile. È per questo che devi dare un po' di respiro allo spinThe Paper -off, un'opportunità per questo show di trovare i suoi piedi e non essere immediatamente messo da parte come lo sono tanti altri progetti in questi giorni. Certo, questo non è un pensiero così facile da digerire quando ci sono anche spin-off moderni molto meno ben accolti come The Office Australia... Il punto è che, dopo i primi episodi, potreste essere tentati di accartocciare The Paper e gettarlo nello stesso cestino del riciclaggio di The Office Australia, ma se gli date tempo e avete un po' di pazienza, diventa chiaro che i creatori Greg Daniels (che ha contribuito ad adattare The Office per gli Stati Uniti) e Michael Koman hanno una base interessante su cui costruire.

The Paper è il seguito di The Office. All'inizio dello show, incontriamo la troupe del documentario che rivela la loro intenzione di seguire i dipendenti di un giornale del Midwest in difficoltà noto come Toledo Truth-Teller, e da qui in poi è più o meno la stessa premessa, gli archetipi dei personaggi, il tono dell'umorismo, lo stile di ripresa, praticamente tutto ciò che si associa alla famosa serie comica. Ancora una volta, questo potrebbe essere sufficiente per molti di voi per staccare presto la spina e considerare questo come un po' di spudorato mockumentary. Capisco che arrivare a questa consapevolezza sia che i primi episodi siano un po' una sfida da superare, perché sembra che tu stia partendo per un viaggio che conosci già, con ondate di déjà vu che ti inondano come un'ondata di tempesta. Ma man mano che gli episodi vanno avanti e i personaggi hanno più tempo per svilupparsi, The Paper sboccia costantemente in qualcosa di suo, con trame e momenti chiave che ti faranno entrare in contatto e goderti la compagnia del cast eccentrico e stravagante.

Ma ancora una volta va detto che il cast è composto da archetipi familiari. Domhnall Gleeson interpreta il capo maldestro, Ned, un personaggio che non è neanche lontanamente inetto come il Michael Scott di Steve Carrell, ma che ha ancora quell'equilibrio tra fascino, gelosia, umorismo e incapacità di essere un leader forte. A questo si aggiunge la connivente seconda in comando, Esmerelda di Sabrina Impacciatore, una donna svampita che crede sempre di essere la star dello show, e queste due sono abbinate a un interesse amoroso più concreto interpretato da Chelsea Frei, un capo britannico simile a David Brent interpretato da Tim Key, oltre a una serie di altri dipendenti inutili che urlano incompetenza armata ad ogni angolo. Tutti questi personaggi sono nuovi e unici, ma la dinamica che costruiscono quando sono insieme e molti dei loro fili narrativi sono familiari a chiunque abbia visto The Office, specialmente se si considera il coinvolgimento di Oscar Nunez come il ritorno di Oscar Martinez.

Con il cast del Toledo Truth-Teller al suo posto, otteniamo una raccolta di episodi che ruotano attorno a Ned che tenta di litigare con questa banda per trasformare un giornale francamente terribile in qualcosa di rispettabile e degno di essere letto. Questo porta il cast ad affrontare stupide peripezie e compiti che sono francamente umili ma serviti nel modo leggero e umoristico che Daniels ha reso iconico per i fan statunitensi nella sua versione di The Office. E questo stile, sebbene simile, è francamente difficile da non apprezzare. È una televisione facile e digeribile che susciterà risate qua e là, e anche il raro momento di risate a crepapelle, ma non è così scrosciante ed esilarante come The Office, né spiritoso e intelligente come l'originale britannico. È sicuro e semplice, e per dieci episodi che coprono meno di cinque ore di televisione, in realtà non è poi così male come investimento del proprio tempo, soprattutto se stavi cercando una nuova sitcom con cui rilassarti ora che il tempo sta cambiando ancora una volta.

Il punto è che The Paper non è esattamente speciale né è una televisione imperdibile. Non raggiunge le stesse vette di The Office e sicuramente manca di pura visione creativa, ma ecco il kicker... È ancora una televisione divertente e piacevole. Questo è ciò che rende questo spettacolo così difficile da analizzare, perché ogni fibra del tuo essere ti dice che le risorse possono essere spese per produzioni più originali e interessanti, ma allo stesso tempo ci sono così tanti progetti che sono meno divertenti di The Paper, spettacoli che sono semplicemente una fatica da portare a termine, E questo non è quello. Dategli una possibilità, superate i primi episodi e probabilmente scoprirete, come me, che questo show è cresciuto su di voi. Speriamo che questo significhi che se avrà una seconda stagione, non dovrà perdere tempo a convincerci ad accettarla e potrà semplicemente saltare direttamente in stupide peripezie comiche e momenti emotivi che ti toccano le corde del cuore. È difficile scommettere contro Greg Daniels, cos'altro si può dire...?