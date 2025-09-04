The Paper tornerà per una seconda stagione

HQ

Sembra che Peacock sia piuttosto fiducioso riguardo al suo spin-off The Office The Paper, poiché nonostante lo spettacolo sia stato presentato in anteprima oggi, lo streamer ha già dato il via libera per un ritorno.

Sì, è già stata promessa una seconda stagione, con questa confermata dalle star principali Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore, che sono apparse nello show della NBCToday per rivelare la notizia.

Non è chiaro quando la seconda stagione sarà presentata in anteprima, ma è stato detto da Variety che dovremmo aspettarci una premiere più o meno nello stesso periodo del prossimo anno, ovvero fine estate/inizio settembre.

Sei entusiasta di guardare The Paper ? Se non l'hai già fatto, dai un'occhiata ai nostri pensieri sullo spettacolo qui.