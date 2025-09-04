The Paper tornerà per una seconda stagione
Lo spin-off di The Office ha già ricevuto il via libera per un ritorno, nonostante sia stato presentato in anteprima solo oggi.
Sembra che Peacock sia piuttosto fiducioso riguardo al suo spin-off The Office The Paper, poiché nonostante lo spettacolo sia stato presentato in anteprima oggi, lo streamer ha già dato il via libera per un ritorno.
Sì, è già stata promessa una seconda stagione, con questa confermata dalle star principali Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore, che sono apparse nello show della NBCToday per rivelare la notizia.
Non è chiaro quando la seconda stagione sarà presentata in anteprima, ma è stato detto da Variety che dovremmo aspettarci una premiere più o meno nello stesso periodo del prossimo anno, ovvero fine estate/inizio settembre.
