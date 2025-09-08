The Penguin, The Studio, Andor e altri hanno già vinto diversi Emmy

HQ

Mentre attendiamo con impazienza gli Emmy Awards che si svolgeranno questa domenica, 14 settembre, sono già stati assegnati molti trofei, con alcune delle nostre serie preferite che hanno ottenuto vittorie importanti. The Penguin, Andor Stagione 2, The Studio e altri hanno raccolto più vittorie in varie categorie, dal trucco alle guest star.

The Penguin Sembra destinato a rubare la scena agli Emmy, dato che ha già vinto 8 premi, tra cui Miglior colonna sonora originale, Miglior trucco protesico e Migliori effetti speciali visivi. Andor ha collezionato 4 Emmy, tra cui Miglior montaggio, Migliori costumi e Migliori effetti visivi.

Bryan Cranston ha vinto un Emmy per la sua apparizione in The Studio e ora ha 7 Emmy nella sua carriera. Lo Studio ha anche ricevuto un premio per il miglior casting in una serie comica. Altrove, vediamo grandi nomi come Severance che ottiene un premio per l'attrice Merritt Weaver per la sua apparizione come ospite, e la serie Netflix Arcane ha vinto per la migliore serie animata.

Il 14 settembre, è probabile che vedremo i principali premi per la recitazione, la regia e simili, quindi assicurati di tenere gli occhi aperti per altri vincitori e possibilmente qualche affronto.