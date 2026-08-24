The People vs. Gorilla Grodd ufficialmente in lavorazione e pronto per il debutto HBO Max

Da molto tempo circolano voci e voci riguardo ai piani per dare a Jimmy Olsen dell'Universo DC (interpretato da Skyler Gisondo in Superman del 2025) una propria serie TV. Sebbene queste voci fossero già a lungo, ora è stato confermato che la serie è in lavorazione e destinata al debutto su HBO Max.

Il titolo ufficiale della serie è The People vs. Gorilla Grodd e, secondo il co-boss di DC Studios James Gunn, è "la nostra prima incursione nel genere true crime."

Il progetto sarà realizzato dai creatori di American Vandal, e avrà come protagonista Gisondo nel ruolo principale, supportato dai suoi colleghi del Daily Planet, Cat Grant interpretata da Mikaela Hoover, e Perry White di Wendell Pierce. Il cast includeva anche Beck Bennett nel ruolo di Steve Lombard e Jimmy Tatro, che assumerà personalmente il ruolo di Gorilla Grodd.

Secondo Gunn, questa è una serie che lui e il co-responsabile Peter Safran cercano di approvare da prima di acquisire DC Studios, con Gunn che osserva: "Insieme a Lanterns, questa era una delle serie che Peter ed io abbiamo proposto a WBD prima di entrare in programma."

Non sappiamo ancora quando lo show arriverà o quando entrerà in produzione, e allo stesso modo, con così tanti giornalisti del Daily Planet a bordo, sembra piuttosto improbabile che Lois Lane di Rachel Brosnahan e Clark Kent di David Corenswet non avranno almeno un certo ruolo. Per quanto riguarda se Supes stesso si presenterà, solo il tempo lo dirà...