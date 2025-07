HQ

L'industriale "Zsa Zsa" Korda (Benicio Del Toro) è un uomo brillante sotto molti aspetti, ma è anche odiato dai governi del mondo per le sue pratiche commerciali manipolative, e quindi stanno complottando per fermarlo una volta per tutte. Dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio di troppo, Korda si rende conto che qualcosa deve cambiare, non necessariamente per se stesso personalmente, ma soprattutto per le sue future iniziative imprenditoriali. Consegna quindi la sua ricchezza alla sua unica figlia Liesl (Mia Threapleton), una giovane suora che dubita dei tentativi di suo padre di ricucire la loro relazione interrotta - ammesso che sia suo padre! Nel tentativo di rimediare a tutti i suoi passi falsi e completare il lavoro della sua vita (il cosiddetto "Schema Fenicio") prima che la morte lo abbracci, Korda si imbarca, insieme a Liesl e Michael Cera, il bizzarro compagno di Cera, in un viaggio che gli cambierà la vita...

Asteroid City è stato l'unico film di Wes Anderson che ho trovato immediatamente insopportabile, ma per il resto sono un grande fan della simmetria della casa delle bambole di Anderson e della narrazione dettagliata del diorama. Naturalmente, un regista del genere rischia di diventare una parodia di se stesso alla fine, ma Anderson lo porta avanti con testardaggine e orgoglio, qualcosa che posso solo rispettare. The Phoenician Scheme ricorda più The Grand Budapest Hotel in termini di estetica e tema, trattando di una sorta di relazione di mentore tra i personaggi di Del Toro e Threapleton. Entrambi gli attori sono brillanti e hanno la giusta dose di asciutto, offrendo i tipici dialoghi di Anderson con un luccichio negli occhi. Threapleton è eccellente come una sorta di cristiano Wednesday Addams, e Del Toro è una figura meravigliosamente malvagia di Howard Hughes che non può fare a meno di ingannare tutto e tutti intorno a lui. La scena in cui Del Toro spiega di non possedere un passaporto perché non ha gli stessi diritti umani delle "persone normali" è istericamente divertente.

Ottieni quello che ti aspetti da Wes Anderson e un po' di più, nel bene e nel male.

Minare le emozioni dietro l'arguzia è ovviamente un marchio di fabbrica di Anderson, ma l'asciuttezza di questo film mi ha fatto sentire la mancanza della genuina umanità che si trova in film comeThe Royal Tenenbaums eThe Life Aquatic. C'è del cuore in questo film; dietro la trama inutilmente complicata di colmare un vuoto di mercato truffando gli investitori di Korda, c'è una dolce storiella sulla riconciliazione e sul trovare qualcosa nella vita che è più prezioso del denaro contante. Le figure paterne distanti sono un ingrediente familiare di Anderson che funziona abbastanza bene qui, ma il film è un po' troppo pieno di personaggi eccentrici, e tutto ciò che riguarda la frode del "Phoenician Scheme" (un falso progetto di costruzione in un paese immaginario che si suppone generi denaro attraverso spietate misure di riduzione dei costi come la schiavitù) sembra per lo più una vetrina, dove ci sarebbe potuto essere spazio per qualcosa di più di una commedia slapstick stereotipata. Ma il viaggio è molto divertente. È frenetico e originale, il classico Anderson, in altre parole.

Coloro che hanno difficoltà con lo stile idiosincratico di Anderson probabilmente si strapperanno i capelli per la frustrazione, ma coloro che apprezzano qualcosa di un po' più strano e divertente si sentiranno come a casa con il suo umorismo. La musica cospirativa di Alexandre Desplat è la ciliegina sulla torta di questo thriller cospirativo incrollabilmente affascinante. È un po' pretenzioso, certo, ma il film sembra un po' come quando Korda distribuisce bombe a mano come scatole di cioccolatini ai suoi investitori: è difficile dire di no a qualcosa di così bizzarro.