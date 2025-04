The Phoenician Scheme sembra l'avventura di Indiana Jones più strana di sempre

Possiamo sempre aspettarci alcune cose dal regista Wes Anderson. Una storia bizzarra e insolita, angoli di ripresa interessanti e accattivanti e un cast immensamente impilato. Questi sono tutti componenti fondamentali anche del prossimo film del regista, il peculiare The Phoenician Scheme.

Questo film ruota attorno a Zsa-Zsa Korda di Benecio del Toro, considerato uno degli uomini più ricchi d'Europa, e anche una persona che dopo essere sfuggito più volte alla morte decide di avviare un procedimento per lasciare la sua immensa ricchezza a un membro della sua numerosa famiglia. Questo porta Korda, sua figlia e il loro tutore in un folle viaggio intorno al mondo, dove incontrano ogni sorta di strani individui.

Secondo il cast, The Phoenicican Scheme è interpretato non solo da Del Toro, ma anche da Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Rupert Friend e Hope Davis.

Per quanto riguarda la data in cui il film sarà presentato in anteprima, è attualmente previsto per il 30 maggio e puoi vedere il trailer qui sotto.