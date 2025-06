The Plucky Squire lancia la modalità Sfida come parte dell'ultimo aggiornamento gratuito

HQ

Ti è capitato di recente di giocare a The Plucky Squire e hai pensato che il gioco fosse un po' troppo facile per i tuoi gusti? Se suona come te, abbiamo delle buone notizie poiché ora lo sviluppatore All Possible Futures ha lanciato un nuovo Challenge Mode che rende il gioco ancora più difficile.

Ora disponibile su PC come parte di un aggiornamento gratuito, Challenge Mode introduce nuovi nemici, minigiochi più difficili, combattimenti contro i boss modificati e più difficili, livelli remixati e tutto nel corso di due nuove opzioni di difficoltà.

Il primo è considerato come Challenge ed è un passo avanti rispetto al modo tradizionale di giocare, e il secondo è Iron Squire, che è per i masochisti là fuori che non vogliono nulla facilmente o gratuitamente. Questa seconda modalità è un'opzione di morte permanente, il che significa che se muori, il gioco finisce e dovresti ricominciare da zero, qualcosa che sarà piuttosto una manciata considerando che è anche un passo avanti nella difficoltà.

Inutile dire che c'è un'ottima ragione per tornare a The Plucky Squire, come sottolinea l'ultimo trailer.