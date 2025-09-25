The Pokémon Company prende le distanze dal Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti dopo l'uso improprio del suo marchio

"Gotta Catch 'Em All" è lo slogan di un recente video virale sui social media del Dipartimento della Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, che mostra agenti dell'ICE e della polizia che arrestano immigrati e fanno irruzione nelle case. Non esattamente le immagini che ci si aspetta con i Pokémon, e non sorprende che il video sia stato pubblicato senza permesso o approvazione.

"Siamo a conoscenza di un recente video pubblicato dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale che include immagini e linguaggio associati al nostro marchio. La nostra azienda non è stata coinvolta nella creazione o distribuzione di questi contenuti e non è stata concessa l'autorizzazione per l'uso della nostra proprietà intellettuale", ha detto a TMZ un rappresentante di The Pokémon Company. Al momento non è chiaro se l'azione andrà oltre.

Sappiamo che Pokémon ama proteggere la sua proprietà intellettuale, ma forse aggrovigliarsi con il DHS potrebbe essere una battaglia un po' indesiderata. Il DHS ha anche realizzato un altro video virale utilizzando il comico Theo Von senza il suo permesso, con grande dispiacere di Von.

Sembra che il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale si stia appoggiando alla cultura di Internet al fine di attirare più sostegno alla sua causa e all'attuale metodologia di rimozione degli immigrati dagli Stati Uniti.

Annuncio pubblicitario: