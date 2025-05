HQ

Sembrerò incredibilmente vecchio quando lo dico, ma ricordo le leggendarie serie poliziesche Hill Street Blues e NYPD Blue che andavano in onda in TV alla fine degli anni '80 e per tutti gli anni '90. Hanno ritratto la vita quotidiana nelle stazioni di polizia americane, con tutto ciò che comportava in termini di relazioni personali, la pericolosa realtà delle strade della città e molto altro. Ottima serie.

Questa è esattamente l'atmosfera blu di New York che provo quando gioco The Precinct. Ambientato a Averno City (una città immaginaria ispirata a New York) nel 1983, assumi il ruolo di Nick Cordell, figlio dell'ex e ora deceduto capo della polizia Nick Cordell Sr. Come novellino, devi cercare di navigare nella vita in The Precinct e per le strade della città mantenendo le aspettative del tempo di tuo padre nelle forze dell'ordine.

The Precinct è stato paragonato ai precedenti titoli di Grand Theft Auto in passato (principalmente a causa dell'angolo di ripresa semi-top-down del gioco, immagino), ma dopo aver giocato The Precinct, quel confronto scompare sempre di più. Questo è un simulatore di polizia, ovviamente con un angolo arcade significativo, ma è la rappresentazione della vita da agente di polizia nell'America dei primi anni '80, con tutto ciò che comporta in termini di noioso lavoro quotidiano, mangiare hot dog all'angolo della strada da Farid's e il sogno di fare carriera.

Annuncio pubblicitario:

Si inizia, in genere, con l'avere un partner che, dopo 25 anni di servizio, è sull'orlo della pensione. La vita da agente di polizia inizia tranquillamente, ma dopo che il leader del sindacato criminale dominante della città viene estromesso e le altre organizzazioni criminali della città si muovono per riempire il vuoto, le cose iniziano ad accadere.

Presto inizi a lavorare con due investigatori capo che sono alle calcagna di due delle più grandi bande della città, ma poiché non sei tu stesso responsabile delle indagini, vieni inviato in varie pattuglie, in auto o a piedi, dove devi tenere gli occhi e le orecchie aperti, soprattutto per i membri delle gang per le strade.

Annuncio pubblicitario:

La vita da agente di polizia può essere sia banale che monotona. Bisogna fare i conti con parcheggi illegali, eccesso di velocità, disordine generale, rapine nei chioschi e simili. Ogni volta che si arresta una persona che viola la legge, ci si deve ricordare di leggere i suoi diritti, controllare la sua carta d'identità, perquisirla e cose del genere - e in base a ciò che si è osservato, si deve costruire un caso contro di loro e decidere se può essere gestito con una multa o se il colpevole deve essere arrestato - o forse anche lasciato andare.

Dopo un po', però, diventa un po' banale arrestare le stesse persone per gli stessi reati, ritrovarsi le stesse cose in tasca e accusarle delle stesse cose. Comincia a diventare più un lavoro grugnito che un intrattenimento, probabilmente proprio come lo è per la polizia nella vita reale. Tuttavia, è possibile disattivare questa parte (controlli dell'identità, perquisizioni corporali, ecc.) nei menu del gioco, quindi gli sviluppatori sapevano che questo poteva essere un problema a lungo termine, ma poi la sensazione unica della polizia scompare un po'.

Tuttavia, ci sono anche giorni molto più interessanti. Una normale pattuglia in giro per il quartiere può finire in un frenetico inseguimento in auto per la città, scontri a fuoco per le strade o aiutare a risolvere un omicidio che porta le bande della città a combattere per il nuovo posto vacante in cima alla città di Averno. Quindi un momento il gioco è piuttosto monotono, solo per diventare improvvisamente più ricco di azione e interessante, solo per tornare alla monotonia del lavoro quotidiano della polizia poco dopo.

Se vuoi una pausa dalla routine quotidiana, ci sono diverse attività in giro per la città che puoi goderti. Ad esempio, ci sono le corse su strada, che sembrano un po' fuori luogo per un agente di polizia, ma ehi, ecco qua. Puoi anche trovare forzieri elettronici nascosti con oggetti rubati da un museo, ma questi forzieri sono tutti chiusi e richiedono un codice, e qui il gioco diventa improvvisamente un semplice puzzle game per trovare il codice.

Tutto ciò che fai fa guadagnare XP, a meno che tu non usi una forza eccessiva o accusi qualcuno che hai arrestato di qualcosa che non ha fatto, entrambi i quali sono meno XP. La tua Exp sblocca continuamente nuove armi, nuovi veicoli, nuove aree della città e anche il tuo grado nelle forze di polizia aumenta, dandoti compiti nuovi e più significativi. Ottieni nuove abilità tramite un semplice albero delle abilità in cui puoi posizionare i gettoni che ottieni ogni volta che entri in un nuovo livello.

The Precinct è in realtà un gioco difficile da recensire perché fluttua così tanto. Come ho detto, può variare dalla monotonia di essere un poliziotto per strada a intensi inseguimenti in auto, risolvendo omicidi legati alle bande e altro ancora. Questi sono probabilmente i termini di un "simulatore di polizia" - dove c'è solo un sacco di lavoro banale, ma non funziona così bene come gioco, ma comunque, The Precinct rimane a galla a causa della grande atmosfera e della bellissima città.

Tecnicamente, The Precinct funziona bene, anche se è un gioco semplice dal punto di vista meccanico. Ci sono alcuni problemi con il tuo partner che non sempre sa come entrare nella tua auto di pattuglia, devi stare in piedi in modo abbastanza preciso per raccogliere le cose da terra e l'usabilità delle diverse auto della polizia varia molto: alcune sono molto vivaci e difficili da controllare, mentre altre sono così goffe e lente da essere quasi inutili in un inseguimento in auto, Per esempio. The Precinct si presenta come un po' sbilanciato in alcuni punti.

La grafica, d'altra parte, è molto ben fatta. Come ho detto, si vede tutto dall'alto e questo non significa che non ci siano molti dettagli nel mondo di gioco, perché ci sono davvero. Gli stretti vicoli e i cortili bui della città sono molto suggestivi, soprattutto di notte, quando l'intera città è immersa in una splendida luce. Parti dell'ambiente possono anche essere realisticamente distrutte, ad esempio quando un inseguimento in auto sfugge al controllo, e lo fanno. Il lato audio è ancora una volta un po' più confuso. I suoni della città, le chiacchiere della radio della polizia e simili funzionano bene, ma vorresti che il tuo partner si riempisse la testa di hot dog un po' più spesso, perché è tranquillo per così tanto tempo.

The Precinct è, come avrete intuito ormai, un'esperienza piuttosto altalenante. Ha un'atmosfera da poliziotto degli anni '80 e ha un bell'aspetto - e c'è qualcosa di soddisfacente nel pattugliare le strade e affrontare i problemi quotidiani di una grande città. Almeno all'inizio. Tuttavia, è proprio questa parte la sfida del gioco, in quanto diventa piuttosto banale dopo le prime ore, ma poi divampa improvvisamente quando vieni chiamato per un omicidio legato a una banda.

Se pensi che quanto sopra sembri interessante, allora The Precinct potrebbe benissimo fare al caso tuo e ti consiglio di provare la demo gratuita su Steam - perché questo gioco è in bilico sul bordo di qualcosa che pensi sia piuttosto interessante, con il ciclo quotidiano del lavoro della polizia, altrimenti lo abbandonerai abbastanza rapidamente perché diventa semplicemente troppo noioso.

Sono ancora in bilico, quindi ho intenzione di fare un altro turno con il mio loquace partner nelle suggestive strade di Averno.